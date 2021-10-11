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Сорт высоких достижений: Путин оценил работу российских аграриев

11 октября 2021, 22:20  •  83 • Политика
Собранный российскими аграриями урожай позволил практически полностью закрыть потребности страны по основным группам продовольствия. Об этом Владимир Путин заявил 11 октября на совещании, посвященном научно-техническому обеспечению развития агропромышленного комплекса. Президент также поручил в течение 10 лет на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции. Сейчас в России действует научно-техническая программа, которая позволила вывести новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур. Кроме того, в РФ радикально снизилась доля импортных материалов при производстве вина, заметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Этого удалось добиться благодаря принятию закона о виноградарстве и виноделии.

Оценить и продлить

Совещание началось с поздравительных слов в адрес работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые 10 октября отметили профессиональный праздник. По мнению Владимира Путина, именно благодаря их труду удалось в непростых погодных условиях этого года собрать хороший урожай. В итоге сейчас практически полностью обеспечены потребности РФ по всем основным группам продовольствия, заметил он.
За последние годы отечественный агропромышленный комплекс претерпел положительные изменения. По оценке президента, он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями. Важной вехой, в частности, стало принятие Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2025 года.
На реализацию ФНТП на 2017–2025 годы из федерального бюджета было выделено 3,2 млрд рублей, уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко. Внебюджетные источники финансирования составили 1,5 млрд рублей. Программа принималась как инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности.
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
— То есть программа является инструментом устранения зависимости нашего сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения от импорта. На момент принятия программы зависимость по семенам сахарной свеклы была 98%, по семенам картофеля — 80%, по племенной продукции в птицеводстве — 100%, — отметила Виктория Абрамченко.
Владимир Путин призвал продлить срок действия программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе. Мир давно вступил в эпоху цифровой глобализации, и сельское хозяйство — не исключение, отметил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. По его словам, агробизнес должен использовать инновационные решения для устойчивого развития и повышения производительности труда.
Это и роботизация сельхозтехники, внедрение элементов искусственного интеллекта, спутники и дроны, «умные» системы орошения и теплицы. Это и цифровая база для систем поддержки решений. Это использование аналитики и BIG DATA для прогнозирования урожайности, климатических рисков и так далее. Для этого необходима подготовка новых, «цифровых» аграриев — повышение квалификации работников АПК и обучение фермеров нового поколения, — пояснил эксперт.

Элитный картофель

По линии реализации научно-технической программы уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур и создан серьезный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции, отметил Владимир Путин.
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Так, по линии ФНТП удалось добиться хороших результатов по сахарной свекле, картофелю и по созданию отечественного кросса (гибрида) мясных кур, напомнила Виктория Абрамченко. К примеру, в подпрограмме по картофелю реализуется 21 проект в 19 регионах страны. В частности, получилось создать 19 новых сортов картофеля, десять из которых востребованы агробизнесом.
В 2025 году по итогам реализации данной подпрограммы мы планируем обеспечить производство элитного семенного картофеля отечественной селекции в количестве не менее 18 тыс. т ежегодно, — уточнила Виктория Абрамченко.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в свою очередь, сообщил, что урожайность некоторых новых сортов картофеля более чем в два раза выше среднего показателя. Массовое тиражирование этих сортов планируется уже со следующего года, сказал он. Кроме того, удалось создать шесть новых гибридов сахарной свеклы и произвести 187 тыс. посевных единиц семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.
С 2022 года ФНТП будет охватывать еще несколько новых направлений. Подпрограммы будут касаться развития производства кормов и кормовых добавок для животных, селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород, а также развития виноградарства, включая питомниководство, пояснил Дмитрий Патрушев. Потребность финансирования этих подпрограмм на 2022–2025 годы составит порядка 16 млрд рублей.
Фото: ТАСС/Сергей Бобы
Все эти направления играют важную роль для обеспечения продовольственной независимости. Если, например, посмотреть на производство кормов и кормовых добавок для животных, то зависимость от импорта здесь довольна высока. Из-за рубежа поставляется порядка 50% аминокислот, около 90% кормовых добавок и микроэлементов и почти 100% витаминов, констатировал Дмитрий Патрушев.

Свой виноград

Между тем в РФ радикально снизилась доля импортных материалов при производстве вина, заметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Этого удалось добиться благодаря принятию закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу летом прошлого года. Он, в частности, запрещает российским производителям вина использовать импортные виноматериалы.
— Безусловно, это мощный стимул для развития отечественной селекции в данной сфере, — считает министр.
Он уверен: новые направления Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства позволят в перспективе создать конкурентоспособные сорта винограда, усовершенствовать технологии посадки материала и разработать эффективные методы возделывания качественной продукции. К 2025 году ежегодное производство саженцев отечественной селекции вырастет вдвое.
Однако для достижения результата необходимо продолжить на государственном уровне поддерживать закладку и уход за виноградниками при использовании отечественных и зарубежных саженцев. Это позволит не допустить снижения объема винограда и российского вина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
России нужно расширять свои площади под виноградниками, отметил в беседе с «Известиями» председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. Он напомнил, что сейчас на южных территориях России под них используют около 100 тыс. га. Для того чтобы выйти на самообеспечение вином, нужно увеличить их минимум в два раза, для развития экспортного потенциала — довести эти площади до 300 тыс. га. Поэтому для развития отрасли важно использовать те регионы, в которых не так жарко, подчеркнул эксперт.
Сейчас уже есть один способ, который позволяет растить виноград в непривычных для него условиях. Речь идет об использовании укрывного виноградарства: на зиму лозу присыпают землей, а с наступлением более комфортной погоды откапывают. Но это травматично для лозы. В итоге такой способ достаточно трудоемкий. Есть альтернатива — выведение более зимостойких сортов. Такие примеры уже есть, сказал Дмитрий Киселев. Один из них, например, терпит холод до минус 30.
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Чем больше сортов мы будем использовать, тем больше интересных вкусов вина мы получим, — уверен эксперт. — Поэтому, конечно, стоит активно заниматься расширением сортового набора. Большая работа в этом направлении идет в одной из лабораторий Курчатовского центра.
Между тем Владимир Путин во время совещания обратил внимание на важность экспорта отечественной продукции. У российских производителей есть возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире, уверен президент. При этом речь идет не только об экспорте самого продовольствия, но и продвижении на глобальные рынки российских аграрных технологий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
За последние годы агропромышленный комплекс России демонстрировал устойчивые тенденции к росту, согласна основатель АО «Русский продукт» Ольга Миримская. Но для модернизации и повышения эффективности АПК предстоит сделать еще немало. В частности, внедрять цифровизацию, что приведет к сокращению издержек, заниматься развитием инновационных центров, осваивать цифровые двойники. Кроме того, необходимо активизировать сотрудничество АПК с предприятиями IT-сектора, что позволит ускорить научно-техническое развитие.
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