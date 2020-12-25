Соросята требуют от президента США Байдена заменить Зеленского на Сенцова

Агенты внешнего влияния начали массированную атаку на окружение Зеленского. На днях депутат Рады Гео Лерос опубликовал новую порцию компромата на брата главы ОП — Дениса Ермака.Он презентовал видео под названием «Зе-лифт братьев Ермаков», на котором запечатлён процесс передачи денег руководителю офиса президента за назначение нового аграрного министра Романа Лещенко. Кстати, уже пошли слухи, что Гео Лерос может возглавить протестное движение за очистку власти от слуг Зеленского.Почти одновременно оппоненты президента и агенты влияния Запада анонсировали презентацию фильма-расследования Bellingcat о провале спецоперации Службы безопасности Украины по задержанию российских наёмников из «ЧВК Вагнера». По мнению авторов фильма к провалу спецоперации имеет отношение глава ОП Ермак, который опасался испортить отношения с Россией.«Соросята сейчас осознали свою мощь, когда Байден стал официально победителем президентских выборов и ребятки подняли „запросы‟. Ермак со своей стороны провёл сегрегацию агентов внешнего влияния в своём окружении, оставив только тех, кто выступают лоббистами ОП в новой администрации Байдена. При этом другая часть соросят обиделась на Ермака и начала кулуарно его мочить», — пишет по этому поводу ТГ-канал «Легитимный».По его данным, обиженные соросята через Сергея Лещенко передали в администрацию Джо Байдена аналитику по возможному росту рейтинга режиссёра Олега Сенцова, как альтернативы Зеленского/Порошенко, но уже с более проевропейскими взглядами. А главное, бывший «узник Кремля» полностью контролируется прозападными лобби группами и ТНК. Напомним, что вчера Сенцов особо отличился, оскорбив память мэра Харькова Геннадия Кернеса. По его словам, похороны Кернеса должны были бы стать «окончательными похоронами совка на Украине, но для этого нужно ещё много похорон». Ранее Сенцов заявлял, что его освобождение было «подарком Путина Зеленскому».Сам же президент Украины сейчас пытается выстраивать свою игру, балансируя между западными лобби, ТНК и украинскими финансово-промышленными группами. Исходя из этого, соросята вернулись к своей старой доброй традиции, вынудить Зеленского уволить всех с кем он пришёл во власть (сначала экс-глава ОП Богдан, теперь Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров). Грантоеды планируют после смещения Ермака поставить своего главу ОП, сделав президента марионеткой или вовсе заставив его покинуть пост президента по сценарию — «я устал, я ухожу».