​​Соросята сносят свою партию, своего лидера и свою страну

Линия соросят в Слуге Народа пересекла все, как там говорят «красные линии»И тут - дело не в непонятных флешмобах после которых избиратель задаётся вопросом чьи же это слуги: народа или Сороса?Бывшие активисты и советники пошли во все тяжкие и пошли тараном сразу на Владимира Зеленского, открыв удар по руководителю его Офиса Андрею Ермаку.Компромат, который опубликовал Гео Лерос записан в августе-сентябре из чего выплывает – придерживали его давно. Наперёд зная, каким образом будет сбит глава ОП, назначенный после Богдана.Во-первыхЛерос публикует видео за день до голосования по законам МВФ.Во-вторыхПост Лероса моментально разносит медиа-среда из пула СМИ и ЛОМов, системно поддерживающих соросятА журналист Радио Свобода получил видео Лероса за сутки до публикации и сразу после резонанса, надутого соросятами, делает детальный анализ видеоматериалов, в которых объясняет что, кто, кому и какВ-третьихВ уже НАБУ дали понять, что готовы открывать дело. По каким статьям и за какое именно преступление уточнений не было – но никто не поспорит, что Артем Сытник – мастер громкого шумаВ-четвертыхУволенный, но не сбит со счетов, Гончарук системно начинает выходить в свет. Решил он это сделать аккуратно перед голосованием или же пленками Ермака.А в итоге – информационная кампания подмены понятий. Ведь смотрите, какие месседжи тестируют соросята:Зеленский выгнал реформаторов-технократов, которые "не коррупционеры и не решалы"Зеленский чуть не допустил дефолт, но благо «правильные слуги» своим нетдефолтом образумилиЗеленский избавился от Лероса не потому, что тот соросенок, ведущий подпольную линию, подрывающую президента, а потому, что тот обличитель коррупцииИ это – только начало…