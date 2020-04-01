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Соросята сносят свою партию, своего лидера и свою страну
01 апреля 2020, 18:35 • 116 • Украина
Линия соросят в Слуге Народа пересекла все, как там говорят «красные линии»
И тут - дело не в непонятных флешмобах после которых избиратель задаётся вопросом чьи же это слуги: народа или Сороса?
Бывшие активисты и советники пошли во все тяжкие и пошли тараном сразу на Владимира Зеленского, открыв удар по руководителю его Офиса Андрею Ермаку.
Компромат, который опубликовал Гео Лерос записан в августе-сентябре из чего выплывает – придерживали его давно. Наперёд зная, каким образом будет сбит глава ОП, назначенный после Богдана.
Во-первых
Лерос публикует видео за день до голосования по законам МВФ.
Во-вторых
Пост Лероса моментально разносит медиа-среда из пула СМИ и ЛОМов, системно поддерживающих соросят
А журналист Радио Свобода получил видео Лероса за сутки до публикации и сразу после резонанса, надутого соросятами, делает детальный анализ видеоматериалов, в которых объясняет что, кто, кому и как
В-третьих
В уже НАБУ дали понять, что готовы открывать дело. По каким статьям и за какое именно преступление уточнений не было – но никто не поспорит, что Артем Сытник – мастер громкого шума
В-четвертых
Уволенный, но не сбит со счетов, Гончарук системно начинает выходить в свет. Решил он это сделать аккуратно перед голосованием или же пленками Ермака.
А в итоге – информационная кампания подмены понятий. Ведь смотрите, какие месседжи тестируют соросята:
Зеленский выгнал реформаторов-технократов, которые "не коррупционеры и не решалы"
Зеленский чуть не допустил дефолт, но благо «правильные слуги» своим нетдефолтом образумили
Зеленский избавился от Лероса не потому, что тот соросенок, ведущий подпольную линию, подрывающую президента, а потому, что тот обличитель коррупции
И это – только начало…
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