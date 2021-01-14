Соросята по примеру Трампа изгоняют Порошенко из соцсетей • 32 • Украина

Большой порохоботский взрыв произошёл в Facebook. Соцсеть удалила десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и украинской общественной организацией «Дело общин», а также общественной организацией «Антикоррупционный блок-пост». Невероятно, но факт, профили были удалены в связи со «скоординированным, неаутентичным поведением». Простыми словами — администрация FB признала профили ботами.



«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о политических новостях на Украине, включая положительные комментарии о „Европейской солидарности‟ и её кандидатах, общественной организации „Дело общин‟, пятого президента Украины Петра Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерамы как фальшивая», — говорится в сообщении Facebook.



Впрочем, это уже не первый крупный удар по бот-империи Порошенко. Минувшим летом соцсеть снесла 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учётных записей в Facebook и Instagram, которые разгоняли информацию по заказу экс-президента. В раскрутку этой сетки было вложено около 2 миллионов долларов.



Примечательно, но помимо блокировки ботофермы Порошенко, в декабре была дана установка по его уголовным делам. Причём начали с передвижной выставки картин Петра Алексеевича, которые он перевёз в страну, минуя все препоны. Источники из окружения «сывочолого гетьмана» сообщают, что в «Евросолидарности» все знают, откуда поступают инициативы по зачистке коммуникативного поля партии Порошенко. Как ни странно, но «ЕС» не обвиняет Россию, Путина и ФСБ. Там открыто указывают на соросят, которые ведут борьбу с большим другом Джо Байдена за близость к «демпартии США». Именно агенты внешнего влияния имеют доступ к контролирующим рычагам Фейсбука и соцсетей, входящих в этот медийный гигант.



Ещё в декабре, когда уже стало ясно, что Байден стал президентом, а шансы у демократов получить абсолютную власть в США выросли на порядок, соросята на Украине пошли в агрессивную атаку против всех, кто им мешает.



Кроме Дубинского, Деркача, Коломойского, Медведчука как прямых врагов Байдена и соросят, в этот список попал Порошенко, его партия и близкое окружение экс-главкома. Была поставлена задача снести экс-президента с патриотического пьедестала и опустить рейтинги партии ЕС, открыв путь новым политическим проектам. Главный месседж, кстати, озвучил режиссёр Олег Сенцов: Порошенко пора на пенсию. При этом Сенцов подчеркнул, что у экс-президента «большой негативный рейтинг» и заявил, что этим он тянет на дню и всю свою партию «Европейская солидарность».



«У Порошенко большой негативный рейтинг... отталкивает других. Если не Порошенко — ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а „секта‟. И если ты (по их мнению) обидел Порошенко, ты словно „обидел чувства верующих‟», — объяснил бывший «узник Кремля».



Дело в том, что Запад рассматривает Сенцова, как одного из новых лиц украинской политики, и даже пытается делать под автора фильма «Носорог» партию. Она-то и должна занять нишу «Евросолидарности». В общем, западное лобби отправляет Порошенко на пенсию всеми силами, а он пытается хвататься за соломинку и готов платить любые деньги, чтобы Байден его выслушал. Даже купил билет за 200 000 долларов на инаугурацию президента США и летит туда на частном самолёте. Однако, у Байдена считают экс-президента Украины ненадёжным игроком: особенно после засветки в публичном пространстве «плёнок Деркача». Поэтому ставку на него Вашингтон не делает, а лоббисты интересов Демпартии на Украине начали добивать создателя «армовира». В том числе, и с помощью слухов о сближении Порошенко и ОПЗЖ: дескать, вчерашние враги совместно организуют майданы (ФОП, тарифы, медицина), которые приведут к кризису власти и досрочной её перезагрузке.

Большой порохоботский взрыв произошёл в Facebook. Соцсеть удалила десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и украинской общественной организацией «Дело общин», а также общественной организацией «Антикоррупционный блок-пост». Невероятно, но факт, профили были удалены в связи со «скоординированным, неаутентичным поведением». Простыми словами — администрация FB признала профили ботами.«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о политических новостях на Украине, включая положительные комментарии о „Европейской солидарности‟ и её кандидатах, общественной организации „Дело общин‟, пятого президента Украины Петра Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерамы как фальшивая», — говорится в сообщении Facebook.Впрочем, это уже не первый крупный удар по бот-империи Порошенко. Минувшим летом соцсеть снесла 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учётных записей в Facebook и Instagram, которые разгоняли информацию по заказу экс-президента. В раскрутку этой сетки было вложено около 2 миллионов долларов.Примечательно, но помимо блокировки ботофермы Порошенко, в декабре была дана установка по его уголовным делам. Причём начали с передвижной выставки картин Петра Алексеевича, которые он перевёз в страну, минуя все препоны. Источники из окружения «сывочолого гетьмана» сообщают, что в «Евросолидарности» все знают, откуда поступают инициативы по зачистке коммуникативного поля партии Порошенко. Как ни странно, но «ЕС» не обвиняет Россию, Путина и ФСБ. Там открыто указывают на соросят, которые ведут борьбу с большим другом Джо Байдена за близость к «демпартии США». Именно агенты внешнего влияния имеют доступ к контролирующим рычагам Фейсбука и соцсетей, входящих в этот медийный гигант.Ещё в декабре, когда уже стало ясно, что Байден стал президентом, а шансы у демократов получить абсолютную власть в США выросли на порядок, соросята на Украине пошли в агрессивную атаку против всех, кто им мешает.Кроме Дубинского, Деркача, Коломойского, Медведчука как прямых врагов Байдена и соросят, в этот список попал Порошенко, его партия и близкое окружение экс-главкома. Была поставлена задача снести экс-президента с патриотического пьедестала и опустить рейтинги партии ЕС, открыв путь новым политическим проектам. Главный месседж, кстати, озвучил режиссёр Олег Сенцов: Порошенко пора на пенсию. При этом Сенцов подчеркнул, что у экс-президента «большой негативный рейтинг» и заявил, что этим он тянет на дню и всю свою партию «Европейская солидарность».«У Порошенко большой негативный рейтинг... отталкивает других. Если не Порошенко — ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а „секта‟. И если ты (по их мнению) обидел Порошенко, ты словно „обидел чувства верующих‟», — объяснил бывший «узник Кремля».Дело в том, что Запад рассматривает Сенцова, как одного из новых лиц украинской политики, и даже пытается делать под автора фильма «Носорог» партию. Она-то и должна занять нишу «Евросолидарности». В общем, западное лобби отправляет Порошенко на пенсию всеми силами, а он пытается хвататься за соломинку и готов платить любые деньги, чтобы Байден его выслушал. Даже купил билет за 200 000 долларов на инаугурацию президента США и летит туда на частном самолёте. Однако, у Байдена считают экс-президента Украины ненадёжным игроком: особенно после засветки в публичном пространстве «плёнок Деркача». Поэтому ставку на него Вашингтон не делает, а лоббисты интересов Демпартии на Украине начали добивать создателя «армовира». В том числе, и с помощью слухов о сближении Порошенко и ОПЗЖ: дескать, вчерашние враги совместно организуют майданы (ФОП, тарифы, медицина), которые приведут к кризису власти и досрочной её перезагрузке. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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