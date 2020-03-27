Соросята объявили Украине войну. Финансовую • 44 • Украина



Эпидемия коронавируса, в которой до сих пор до конца непонятно, чего больше — эпидемии или специально раздуваемой паники, а еще больше истерия вокруг вируса отодвинули на очень далекий план другие не менее важные проблемы, еще вчера бывшие в центре внимания. Это и падение цен на нефть с последующим падением фондовых индексов, многократно ускоренное пандемией и вызванным ею социально-экономическим кризисом. И, как следствие эпидемии в Европе, утрата сотнями тысяч, возможно, даже миллионами наших заробитчан работы за рубежом и их возврат в Украину, что приведет к резкому падению поступлений денежных переводов, рост безработицы и социального напряжения внутри страны. И серьезные проблемы в китайской и американской экономиках в связи с пандемией, общий глобальный кризис, ведущий к сокращению спроса и падению цен на сырьевой украинский экспорт, собственно, на любые товары, поскольку продажи смартфонов тоже обваливаются чуть ли не наполовину. Все это ведет к падению национальной валюты и экономики страны в целом. О перманентной войне, вытягивающей из страны все соки, даже напоминать не будем, война стала уже самим собой разумеющимся, как тотальная коррупция.



Что в это время делают так называемые соросята, выкормленные в Украине за денежки зарубежных «благодетелей», главной целью которых является дерибан остатков Украины, прежде всего сельскохозяйственной земли?



Они объявляют находящейся в тяжелейшем положении стране финансовую войну. Правда, с полноценной войной у них пока что не получается, ибо у них кишка офисно-грантоедская тонка оказалась для полноценной войны. Да и нарисовались, повторим, куда более серьезные проблемы в виде надвигающейся мировой рецессии и пандемии коронавируса, когда непонятно, чего больше — реальной опасности или паники, которая уже вовсю рушит глобальные кооперационные связи, то есть разваливает мировую экономику и финансы.



В этих условиях подвякивания соросят на тему о том, как бы это еще сильнее испортить жизнь в родном отечестве, выглядят особенно омерзительно. Впрочем, родным это отечество для них не является, поскольку их интересы лежат за пределами страны, которая является для них не более чем кормовой базой и средством, позволяющим получить тридцать серебренников от зарубежных хозяев. Правда, отечественные хозяева в виде разного рода олигархической мрази и их прихлебателей ничем не лучше, и они точно так же наживаются на разграблении страны, но мы сейчас о соросятине.



Сначала были кабальные VRI-облигации времен Яресько, которые являются самой настоящей агрессией против Украины, ничем не хуже Донбасса. Не вдаваясь в подробности, отметим, что еще немного, и Украине пришлось бы платить держателям этих облигаций — иностранным спекулянтам, а скорее всего, отечественным мерзавцам, которые прячутся за формально иностранными держателями этих бумаг, за рост экономики Украины свыше 4%, и так до 2040 годов. «Спасением», если это так можно назвать, является лишь то, что указанного уровня роста ВВП, с учетом последних событий в мире и в Украине, ожидать приходится не скоро.



Вопрос к новой главе Генпрокуратуры Ирине Венедиктовой. Когда по факту VRI-облигаций начнутся реальные процессуальные действия? При желании доказать коррупционно-инсайдерский характер аферы с этими облигациями несложно. Кстати, ходят слухи, что в Штатах финансовые власти живо интересуются похожими фокусами некоей финансовой компании «Горизонт», к которой якобы имеет отношение все та же Яресько. В Штатах государственное или корпоративное инсайдерство в целях личного обогащения весьма жестко преследуется, а мы же вроде как ориентируемся на западные «ценности», и это как раз та «ценность», которую действительно следует перенять.



Затем последовала афера с ОВГЗ под 20% и евробондами под 10% годовых, правда, с последующим снижением. Кроме сугубо спекулятивных целей, есть версия, что эта афера имела целью, в том числе, изобразить липовый рост экономики, достаточный для выплат по VRI-облигациям.



Также ходят слухи, что значительным объемом облигаций через западных посредников владеют Порошенко и Гонтарева. Не будем утверждать, насколько это соответствует действительности, но прокуратуре и госбюро расследований давно пора проверить эти слухи.



Апофеозом соросятничества, несомненно, стало правительство Гончарука, почти полностью состоявшее из грантоедов, включая бывшую главу Минфина Маркарову, которая еще со времен Яресько занималась выстраиванием ОВГЗ-пирамиды. Результат бурной деятельности этого так называемого правительства известен. Мало того, что продолжилось начавшееся еще при Порошенко падение промышленного производства и поступлений в бюджет, так впервые после пика войны на Донбассе экономика Украины в январе показала сокращение на 0.5%. Обратим внимание: это было еще до начала эпидемии и сопутствующего ей экономического кризиса в Украине и в мире в целом.



Соросятническое правительство Гончарука, как известно, бесславно окончило свой путь, просуществовав всего несколько месяцев. Это вызвало резкую реакцию внешних кураторов и их грантоедского лобби в Украине, включая так называемых соросят.



Резко активизировалось давление извне по линии так называемых неправительственных и «абсолютно независимых» организаций. Разные там Atlantic Council, Андерсы Ослунды и прочие наемные шавки Сороса посыпали заявлениями о том, что без «правительства профессионалов», без «самокатчика», «патентованного дебила», «хабальной спекулянтки» и прочей подобной публики Украина загнется окончательно.



Затем к этому собачьему вою прибавилась местная спекулянтская шпана из «группы поддержки» неоколониального распила Украины.



Появилось заявление некой «инвестиционной компании Concordе Capital» о том, что она рекомендует инвесторам избегать вложений в государственные облигации Украины, пока не появится положительное сообщение МВФ, поскольку после смены украинского правительства резко возросли риски для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.



«Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году», — сказано в заявлении якобы от имени Concordе Capital. Почему якобы, скажем немного ниже...



В заявлении сказано, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возврат контроля над принятием решений олигархами. В целом это совершенно справедливо, но с одной поправкой: риски олигархического влияния были в Украине всегда, однако это соросят мало волновало, но сейчас они возросли для внешних интересантов, чье лобби вытеснили из правительства, заменив ставленниками Бени и Ахмета. Отсюда и «гневный евроатлантический кипеш».



«Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации "Приватбанка", шанс на сделку будет», — сказано в заявлении.



И это едва ли не единственно справедливое требование МВФ. Но ведь соросята поднимают его не во благо Украины, а для разборок с Коломойским.



Не говоря уже о том, что об инвестициях в данном случае вообще говорить нельзя, поскольку речь идет о спекулятивных вложениях в весьма доходные (за счет граждан Украины!) ОВГЗ и евробонды. Прямых инвестиций в экономику как не было, так и нет.



Очевидно, что сие есть финансовая война против страны, которую соросята из шкурных интересов внешних интересантов навязывают в столь критическое время. Проще говоря, это форменное скотство.



Далее «кино» стало еще интереснее.



Поскольку в определенных кругах разгорелся скандал, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вынужден был сглаживать ситуацию. А то ведь по стране со времен Порошенко по улицам под видом так называемых патриотов бродит некоторое количество, по словам юриста Портнова, «бродячего быдла», которое может вдруг прийти в офис конторы Concorde Capital и устроить там если не погром, то дебош. Само это «быдло» слишком тупое, чтобы понимать хотя бы элементарные финансовые премудрости, но оно, «быдло» это, хочет хорошо жить, и ему может кто-то неплохо заплатить за активизм, попутно объяснив, какие лозунги при этом надо орать, изображая «возмущенную патриотическую общественность». Украину ожидают голодные бунты? Власть вывозит зерно за рубеж



Возможно, это и крайний случай, но ситуация вышла некрасивая. Родина очередной раз в опасности, а группа «соросятствующей публики» расшатывает и без того болтающуюся на соплях финансово-экономическую систему.



Словом, главе Concorde Capital Игорю Мазепе пришлось «отмазывать» родную контору. Он поведал, что это было мнение неких «независимых аналитиков компании», которое с позицией компании не совпадает.



Такая вот демократия в их компании. По-хорошему, Мазепа должен был уволить без выходного пособия к такой-то матери Фурсу, который мелькает везде, где только можно и нельзя, и еще кого-то там. Конечно, это их разборки, но прикольно, знаете ли, наблюдать, когда формально рядовые аналитики компании в обход директората высказывают мнения, которые, как минимум, наносят серьезный ущерб репутации фирмы, каковая репутация, в данном случае, и без того является, мягко говоря, весьма сомнительной.



Интересно, гендиректор Мазепа объявил, как в комсомоле, «выговор с занесением в личное дело»?



Или он ограничился лишь заявлением следующего содержания?



«Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально положительно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это скорее новые возможности, чем дополнительные риски. Потому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства», — заявил Мазепа, явно стараясь затушить скандал и съехать с темы, чтобы досужая общественность переключила внимание на другие проблемы, которых в нынешней ситуации хватает.



В медиа прозвучала мысль о том, что подобное заявление «не зависимых от руководства сотрудников Concorde Capital» было сделано неспроста, а в целях еще больше нагадить Зеленскому и стране, обвалив курс доллара и запустив процесс массового выхода из ОВГЗ, а также чтобы на панике скупить эти ОВГЗ с большим дисконтом. Кстати, в Штатах по таким фактам могли бы уже и дело возбудить...



Но не Concorde Capital-ом единым, как говорится, поскольку есть еще Dragon Capital, который тоже связывают с Соросом и/или иными западными интересантами.



Недавно руководитель Dragon Capital Томаш Фиала (гражданин Чехии, если не ошибаемся) в одном из телеэфиров заявил, что парламент должен срочно принять законы о рынке земли и о запрете возврата национализированных банков их прежним владельцам, имея в виду возврат "Приватбанка" Коломойскому и компании. А иначе кредита МВФ нам не видать.



Затем с теми же требованиями в очередной раз объявился эксперт Центра Евразии Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что принятие этих двух законов якобы ожидается в течение двух недель. Хотя по земле пока явно не ожидается, и это обычное давление на психику и создание информационного фона.



Не будем вдаваться в подробности о том, нужен ли нам кредит.



Тем более что нам нужна реструктуризация долга и списание, как минимум, части внешних долгов, как это было сделано в свое время в Польше. Речь может идти также о безвозвратной помощи, поскольку сейчас МВФ раздает таковую некоторым странам, если эта информация достоверна.



Более того, повторим, требование МВФ принять «антиколомойский закон», запрещающий возврат прежним владельцам "Приватбанка", для спасения которого государство влило миллиарды гривен, всячески поддерживаем, ибо это есть правильно.



Но какой же надо быть сволочью, чтобы требовать в нынешний кризисный момент открытия рынка земли явно с целью скупить ее за копейки!



Вот оно — истинное лицо соросят...



Эпидемия коронавируса, в которой до сих пор до конца непонятно, чего больше — эпидемии или специально раздуваемой паники, а еще больше истерия вокруг вируса отодвинули на очень далекий план другие не менее важные проблемы, еще вчера бывшие в центре внимания. Это и падение цен на нефть с последующим падением фондовых индексов, многократно ускоренное пандемией и вызванным ею социально-экономическим кризисом. И, как следствие эпидемии в Европе, утрата сотнями тысяч, возможно, даже миллионами наших заробитчан работы за рубежом и их возврат в Украину, что приведет к резкому падению поступлений денежных переводов, рост безработицы и социального напряжения внутри страны. И серьезные проблемы в китайской и американской экономиках в связи с пандемией, общий глобальный кризис, ведущий к сокращению спроса и падению цен на сырьевой украинский экспорт, собственно, на любые товары, поскольку продажи смартфонов тоже обваливаются чуть ли не наполовину. Все это ведет к падению национальной валюты и экономики страны в целом. О перманентной войне, вытягивающей из страны все соки, даже напоминать не будем, война стала уже самим собой разумеющимся, как тотальная коррупция.Что в это время делают так называемые соросята, выкормленные в Украине за денежки зарубежных «благодетелей», главной целью которых является дерибан остатков Украины, прежде всего сельскохозяйственной земли?Они объявляют находящейся в тяжелейшем положении стране финансовую войну. Правда, с полноценной войной у них пока что не получается, ибо у них кишка офисно-грантоедская тонка оказалась для полноценной войны. Да и нарисовались, повторим, куда более серьезные проблемы в виде надвигающейся мировой рецессии и пандемии коронавируса, когда непонятно, чего больше — реальной опасности или паники, которая уже вовсю рушит глобальные кооперационные связи, то есть разваливает мировую экономику и финансы.В этих условиях подвякивания соросят на тему о том, как бы это еще сильнее испортить жизнь в родном отечестве, выглядят особенно омерзительно. Впрочем, родным это отечество для них не является, поскольку их интересы лежат за пределами страны, которая является для них не более чем кормовой базой и средством, позволяющим получить тридцать серебренников от зарубежных хозяев. Правда, отечественные хозяева в виде разного рода олигархической мрази и их прихлебателей ничем не лучше, и они точно так же наживаются на разграблении страны, но мы сейчас о соросятине.Сначала были кабальные VRI-облигации времен Яресько, которые являются самой настоящей агрессией против Украины, ничем не хуже Донбасса. Не вдаваясь в подробности, отметим, что еще немного, и Украине пришлось бы платить держателям этих облигаций — иностранным спекулянтам, а скорее всего, отечественным мерзавцам, которые прячутся за формально иностранными держателями этих бумаг, за рост экономики Украины свыше 4%, и так до 2040 годов. «Спасением», если это так можно назвать, является лишь то, что указанного уровня роста ВВП, с учетом последних событий в мире и в Украине, ожидать приходится не скоро.Вопрос к новой главе Генпрокуратуры Ирине Венедиктовой. Когда по факту VRI-облигаций начнутся реальные процессуальные действия? При желании доказать коррупционно-инсайдерский характер аферы с этими облигациями несложно. Кстати, ходят слухи, что в Штатах финансовые власти живо интересуются похожими фокусами некоей финансовой компании «Горизонт», к которой якобы имеет отношение все та же Яресько. В Штатах государственное или корпоративное инсайдерство в целях личного обогащения весьма жестко преследуется, а мы же вроде как ориентируемся на западные «ценности», и это как раз та «ценность», которую действительно следует перенять.Затем последовала афера с ОВГЗ под 20% и евробондами под 10% годовых, правда, с последующим снижением. Кроме сугубо спекулятивных целей, есть версия, что эта афера имела целью, в том числе, изобразить липовый рост экономики, достаточный для выплат по VRI-облигациям.Также ходят слухи, что значительным объемом облигаций через западных посредников владеют Порошенко и Гонтарева. Не будем утверждать, насколько это соответствует действительности, но прокуратуре и госбюро расследований давно пора проверить эти слухи.Апофеозом соросятничества, несомненно, стало правительство Гончарука, почти полностью состоявшее из грантоедов, включая бывшую главу Минфина Маркарову, которая еще со времен Яресько занималась выстраиванием ОВГЗ-пирамиды. Результат бурной деятельности этого так называемого правительства известен. Мало того, что продолжилось начавшееся еще при Порошенко падение промышленного производства и поступлений в бюджет, так впервые после пика войны на Донбассе экономика Украины в январе показала сокращение на 0.5%. Обратим внимание: это было еще до начала эпидемии и сопутствующего ей экономического кризиса в Украине и в мире в целом.Соросятническое правительство Гончарука, как известно, бесславно окончило свой путь, просуществовав всего несколько месяцев. Это вызвало резкую реакцию внешних кураторов и их грантоедского лобби в Украине, включая так называемых соросят.Резко активизировалось давление извне по линии так называемых неправительственных и «абсолютно независимых» организаций. Разные там Atlantic Council, Андерсы Ослунды и прочие наемные шавки Сороса посыпали заявлениями о том, что без «правительства профессионалов», без «самокатчика», «патентованного дебила», «хабальной спекулянтки» и прочей подобной публики Украина загнется окончательно.Затем к этому собачьему вою прибавилась местная спекулянтская шпана из «группы поддержки» неоколониального распила Украины.Появилось заявление некой «инвестиционной компании Concordе Capital» о том, что она рекомендует инвесторам избегать вложений в государственные облигации Украины, пока не появится положительное сообщение МВФ, поскольку после смены украинского правительства резко возросли риски для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.«Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году», — сказано в заявлении якобы от имени Concordе Capital. Почему якобы, скажем немного ниже...В заявлении сказано, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возврат контроля над принятием решений олигархами. В целом это совершенно справедливо, но с одной поправкой: риски олигархического влияния были в Украине всегда, однако это соросят мало волновало, но сейчас они возросли для внешних интересантов, чье лобби вытеснили из правительства, заменив ставленниками Бени и Ахмета. Отсюда и «гневный евроатлантический кипеш».«Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации "Приватбанка", шанс на сделку будет», — сказано в заявлении.И это едва ли не единственно справедливое требование МВФ. Но ведь соросята поднимают его не во благо Украины, а для разборок с Коломойским.Не говоря уже о том, что об инвестициях в данном случае вообще говорить нельзя, поскольку речь идет о спекулятивных вложениях в весьма доходные (за счет граждан Украины!) ОВГЗ и евробонды. Прямых инвестиций в экономику как не было, так и нет.Очевидно, что сие есть финансовая война против страны, которую соросята из шкурных интересов внешних интересантов навязывают в столь критическое время. Проще говоря, это форменное скотство.Далее «кино» стало еще интереснее.Поскольку в определенных кругах разгорелся скандал, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вынужден был сглаживать ситуацию. А то ведь по стране со времен Порошенко по улицам под видом так называемых патриотов бродит некоторое количество, по словам юриста Портнова, «бродячего быдла», которое может вдруг прийти в офис конторы Concorde Capital и устроить там если не погром, то дебош. Само это «быдло» слишком тупое, чтобы понимать хотя бы элементарные финансовые премудрости, но оно, «быдло» это, хочет хорошо жить, и ему может кто-то неплохо заплатить за активизм, попутно объяснив, какие лозунги при этом надо орать, изображая «возмущенную патриотическую общественность».Возможно, это и крайний случай, но ситуация вышла некрасивая. Родина очередной раз в опасности, а группа «соросятствующей публики» расшатывает и без того болтающуюся на соплях финансово-экономическую систему.Словом, главе Concorde Capital Игорю Мазепе пришлось «отмазывать» родную контору. Он поведал, что это было мнение неких «независимых аналитиков компании», которое с позицией компании не совпадает.Такая вот демократия в их компании. По-хорошему, Мазепа должен был уволить без выходного пособия к такой-то матери Фурсу, который мелькает везде, где только можно и нельзя, и еще кого-то там. Конечно, это их разборки, но прикольно, знаете ли, наблюдать, когда формально рядовые аналитики компании в обход директората высказывают мнения, которые, как минимум, наносят серьезный ущерб репутации фирмы, каковая репутация, в данном случае, и без того является, мягко говоря, весьма сомнительной.Интересно, гендиректор Мазепа объявил, как в комсомоле, «выговор с занесением в личное дело»?Или он ограничился лишь заявлением следующего содержания?«Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально положительно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это скорее новые возможности, чем дополнительные риски. Потому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства», — заявил Мазепа, явно стараясь затушить скандал и съехать с темы, чтобы досужая общественность переключила внимание на другие проблемы, которых в нынешней ситуации хватает.В медиа прозвучала мысль о том, что подобное заявление «не зависимых от руководства сотрудников Concorde Capital» было сделано неспроста, а в целях еще больше нагадить Зеленскому и стране, обвалив курс доллара и запустив процесс массового выхода из ОВГЗ, а также чтобы на панике скупить эти ОВГЗ с большим дисконтом. Кстати, в Штатах по таким фактам могли бы уже и дело возбудить...Но не Concorde Capital-ом единым, как говорится, поскольку есть еще Dragon Capital, который тоже связывают с Соросом и/или иными западными интересантами.Недавно руководитель Dragon Capital Томаш Фиала (гражданин Чехии, если не ошибаемся) в одном из телеэфиров заявил, что парламент должен срочно принять законы о рынке земли и о запрете возврата национализированных банков их прежним владельцам, имея в виду возврат "Приватбанка" Коломойскому и компании. А иначе кредита МВФ нам не видать.Затем с теми же требованиями в очередной раз объявился эксперт Центра Евразии Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что принятие этих двух законов якобы ожидается в течение двух недель. Хотя по земле пока явно не ожидается, и это обычное давление на психику и создание информационного фона.Не будем вдаваться в подробности о том, нужен ли нам кредит.Тем более что нам нужна реструктуризация долга и списание, как минимум, части внешних долгов, как это было сделано в свое время в Польше. Речь может идти также о безвозвратной помощи, поскольку сейчас МВФ раздает таковую некоторым странам, если эта информация достоверна.Более того, повторим, требование МВФ принять «антиколомойский закон», запрещающий возврат прежним владельцам "Приватбанка", для спасения которого государство влило миллиарды гривен, всячески поддерживаем, ибо это есть правильно.Но какой же надо быть сволочью, чтобы требовать в нынешний кризисный момент открытия рынка земли явно с целью скупить ее за копейки!Вот оно — истинное лицо соросят... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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