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Соросята хотят вернуть под свой контроль образование и медицину в Украине

14 сентября 2020, 20:45  •  145 • Украина

Внутри фракции «Слуга народа» сформировалась группа из соросят, которая выдвигает политические требования к Офису президента относительно курса государства.

Отдельным списком идут должностные требования по трансформации Кабмина. Агенты внешнего влияния больше всего обеспокоены потерей контроля над министерством образования: ведь это главное оружие в промывании мозгов, которое агенты Сороса используют со времен оранжевого майдана. При Порошенко МОН руководила грантоедка из Галичины Лилия Гриневич, при премьере Гончаруке это должность заняла Анна Новосад – «продукт» Киево-могилянской академии и стипендиатка Фонда «Открытое Общество» имени Джорджа Сороса. Поэтому первый в шорт-листе на отставку - министр образования Шкарлет, назначенный президентом всего несколько месяцев назад. Но даже за столько короткий срок бывший ректор Черниговского национального технологического университета стал личным врагом «соросят», потому что зачистил большую часть грантоедов в образовательном ведомстве, заменив их национальными кадрами.

Не оставляют соросята и попыток вернуть себе Минздрав и снова посадить в кресло министра американскую гражданку Ульяну Супрун. К слову, на днях «доктор смерть» (так называют волонтерку майдана украинцы) дала большое интервью изданию «Новое время» (спонсируется «кошельком» Сороса – Томашем Фиалой), где попытались слегка очеловечить образ Супрун. Ее представили «рок-звездой» украинской медицины, а отдельно для патриотов сообщили, что экс-министр здравоохранения с юности прошла закалку в «Пласте» - скаутской организации, созданной в 1911 году на территориях Австро-Венгрии, которые потом вошли в состав Украины.

Также часть «слуг народа» выступает против анонсированной уже отставки главы Минюста Дениса Малюськи и хотят сохранить контроль над таможенными потоками – через Михо Саакашвили. В общем, аппетиты у слуг Сороса, неслабые. А учитывая, что спикер Дмитрий Разумков заявил, что ротаций в правительстве ждать не стоит, можно предположить обострение конфликта между группой Зеленского и соросятами, которые угрожают гаранту выходом из фракции «СН», и как следствие, распадом монобольшинства. А это может потянуть за собой досрочные парламентские и президентские выборы.

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