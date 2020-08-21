Сорос выделил три миллиона гривен на поддержку крымских татар и «возвращение Крыма»

Сороса заинтересовали крымские татары. Фонд «Возрождение» вливает 3 миллиона гривен на усиление институциональных возможностей организации «Крымско-татарский ресурсный центр».Стоит отметить, что партнерами этой структуры являются посольство США, посольстве Швеции, Фонд «Открытое Общество», Представительство «Фонда Фридриха Науманна за Свободу» в Украине, Посольство Великобритании в Украине, Freedom House, Посольство Литовской Республики и еще целый ряд грантодателей и внешних опекунов страны победившего достоинства. Ну, и Меджлис крымскотатарского народа – куда ж без него. Одним из главных проектов этого крымско-татарского центра была всеукраинская выставка «Заложники оккупации», также их адвокаты борются за «деоккупацию Крыма». Еще одним направлением работы этой организации является интеграция местных национальных представительных органов коренного крымскотатарского народа в систему местного самоуправления Украины. Проще говоря, «насыщение» местных органов власти в южных регионах «муждабаевыми» и «джемилевыми». Не исключено, что именно на предвыборную кампанию и пойдут деньги Сороса: ведь в октябре Украину ожидают местные выборы.Примечательно, что фонд «Возрождение» раскошелился на проекты крымских татар сразу после того, как президент Зеленский побывал с визитом в Херсонской области и сделал ряд громких заявлений, из серии «Крымнаш».«Херсонская область имеет все, нет только одного - нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок - совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с нимм будет цветущая сияющая успешная Херсонская область - это возвращение произойдет гораздо быстрее», - сказал глава государства во время выступлений перед жителями региона.В общем, сейчас надо следить за риторикой и деятельностью лидеров крымских татар: в какую сторону подует ветер после такого щедрого гранта Сороса. Не исключено, что стоит ожидать активизации кампании по «возвращению Крыма» - на фоне ситуации на Донбассе.