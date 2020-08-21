Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
Главная / Украина

Сорос выделил три миллиона гривен на поддержку крымских татар и «возвращение Крыма»

21 августа 2020, 17:20  •  79 • Украина

Сороса заинтересовали крымские татары. Фонд «Возрождение» вливает 3 миллиона гривен на усиление институциональных возможностей организации «Крымско-татарский ресурсный центр».

Стоит отметить, что партнерами этой структуры являются посольство США, посольстве Швеции, Фонд «Открытое Общество», Представительство «Фонда Фридриха Науманна за Свободу» в Украине, Посольство Великобритании в Украине, Freedom House, Посольство Литовской Республики и еще целый ряд грантодателей и внешних опекунов страны победившего достоинства. Ну, и Меджлис крымскотатарского народа – куда ж без него. Одним из главных проектов этого крымско-татарского центра была всеукраинская выставка «Заложники оккупации», также их адвокаты борются за «деоккупацию Крыма». Еще одним направлением работы этой организации является интеграция местных национальных представительных органов коренного крымскотатарского народа в систему местного самоуправления Украины. Проще говоря, «насыщение» местных органов власти в южных регионах «муждабаевыми» и «джемилевыми». Не исключено, что именно на предвыборную кампанию и пойдут деньги Сороса: ведь в октябре Украину ожидают местные выборы.

Примечательно, что фонд «Возрождение» раскошелился на проекты крымских татар сразу после того, как президент Зеленский побывал с визитом в Херсонской области и сделал ряд громких заявлений, из серии «Крымнаш».

«Херсонская область имеет все, нет только одного - нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок - совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с нимм будет цветущая сияющая успешная Херсонская область - это возвращение произойдет гораздо быстрее», - сказал глава государства во время выступлений перед жителями региона.

В общем, сейчас надо следить за риторикой и деятельностью лидеров крымских татар: в какую сторону подует ветер после такого щедрого гранта Сороса. Не исключено, что стоит ожидать активизации кампании по «возвращению Крыма» - на фоне ситуации на Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 22:05
Астролог: Зеленский свою миссию уже выполнил
20 августа 2020, 18:25
Назло крымчанам: конкурентный путь к «настоящему единству»
20 августа 2020, 22:05
В России оценили план Владимира Зеленского по возвращению Крыма
21 августа 2020, 10:55
После огласки провала операции в Москве СБУ заявила о раскрытии «агентуры ФСБ» на Украине
21 августа 2020, 10:55
Украина может оказаться «в кольце врагов»: в Киеве обсуждают тревожную ситуацию в Белоруссии
20 августа 2020, 22:05
В Киеве пьяный террорист угрожает взорвать супермаркет
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.