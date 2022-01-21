Сорос выделил более 20 миллионов на разрушение традиционных ценностей в России

Скандально известный американский финансист Джодж Сорос выделил более 20 млн рублей на разрушение традиционных ценностей в России. Глобальный проект по "перевоспитанию" русских уже начал действовать.

Сорос выделил 21,5 млн рублей на реализацию в 2021 году программ, которые пропагандируют в России нетрадиционную сексуальную ориентацию. Деньги поступали не напрямую, а опосредованно.

Структуры Сороса финансировали находящуюся в Брюсселе организацию ILGA-Europe. Она занимается тем, продвигает нужные Западу реформы в Европе и Средней Азии. В частности - всё, что касается однополых отношений.

Только в 2020 году организация получила 21,5 млн рублей (290 тыс. долларов) сроком на 12 месяцев,

- пишет Telegram-канал "Комитет защиты национальных интересов".

Отметим, что Сорос является одной из самых известных фигур леволиберального истеблишмента Запада. Он активно продвигает глобализм, а также современные "толерантные" тренды. Сороса обвиняют в том, что он, занимаясь финансовыми спекуляциями, разорил Банк Англии. Его имя также постоянно мелькает там, где происходят цветные революции. На Украине даже появился специальный термин. Людей, которые отстаивают западные интересы за деньги Сороса или других внешних сил, называют "грантоедами" и "соросятами".

Добавим, что в России традиционные семейные ценности закреплены на уровне Конституции. Например, брак в Основном законе страны обозначен как "союз мужчины и женщины".