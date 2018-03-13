Сорос устраняет в Словакии пророссийского премьера

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В результате мощного давления ориентирующихся на Запад сил подал в отставку соратник пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо – вице-премьер и глава МВД Роберт Калиняк, произошел раскол в правящей коалиции, грядут досрочные выборы

Стремительно сбывается предупреждение пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинившего на днях прозападного президента Андрея Киску, что тот по заданию американского "мецената" Джорджа Сороса, крупнейшего в мире специалиста по "сменам режимов" и "оранжевым революциям", дестабилизирует обстановку в стране и готовит госпереворот. Одна за другой Словакию сотрясают крупнейшие за десятилетия по числу участников, профессионально организованные, пользующиеся поддержкой президента Киски демонстрации протеста против властей.

Поводом для этого стало провокационное убийство - предположительно совершенное итальянскими мафиози, а на самом деле неизвестно кем - занимавшегося коррупционными расследованиями журналиста Яна Куциака и его невесты. Репортер, дескать, вышел на верхушечную коррупцию, вот его и убрали по приказу людей из окружения Фицо.

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Оппозиция во главе с близким к Соросу президентом Киской отвергает призывы Фицо прекратить "дестабилизировать ситуацию" и "плясать на могилах" погибших во имя чисто политических целей.

"Мы наблюдаем за проводимой оппозицией и президентом атакой на принципы правого государства и взятие под сомнение итогов парламентских выборов. Убийство журналиста и его невесты стало предметом грубого злоупотребления", - заявил на днях премьер-министр.

Удар за ударом

Увы, ситуация за минувшие дни только обострилась. Главный объект нападок глава МВД и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк уступил давлению и подал в отставку.

"Я решил подать в отставку. Надеюсь, что этот шаг будет способствовать стабилизации ситуации в Словакии", - объявил в понедельник вице-премьер на экстренной пресс-конференции.

Ранее так же поступил министр культуры Марек Мадярич, ведомство которого курирует работу словацких СМИ. Покинули свои посты два помощника Фицо, которыми интересовался убитый журналист.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо под давлением умело подогретой Соросом общественности будет вынужден объявить в ближайшее время досрочные выборы. Фото: www.globallookpress.com

А во вторник по Фицо был нанесен новый мощный удар, от которого он уже вряд ли политически оправится. Лидер представленной в кабинете министров партии "Мост - Хид" Бела Бугар заявил, что для выхода Словакии из общественно-политического кризиса (добавим от себя - созданного искусственно и с помощью кровавой провокации) необходимы досрочные парламентские выборы. Бугар объявил о решении руководства партии, решившего, видимо, половить рыбку в мутной воде, о начале переговоров с другими коалиционными партнерами о проведении досрочных выборов. Политик добавил, что если согласие от них будет получено, то министры от его партии не будут подавать в отставку. А если его не будет, выйдут из правительства. То есть конечный результат будет один и тот же: коалиция развалится, и досрочные выборы все равно состоятся.

Правящая коалиция располагает голосами 85 из 150 депутатов парламента. Представляющей многочисленное венгерское национальное меньшинство партии "Мост – Хид" принадлежит 15 парламентских кресел. Остальных 70 мест, которые контролируют партии премьера "Направление - социальная демократия" и Словацкой национальной партии, не хватит для того, чтобы сохранить большинство в парламенте. Это означает скорую отставку правительства Фицо, а также то, что досрочные выборы неизбежны и что они состоятся уже в ближайшем будущем.

Почему победил Сорос

Получается, что Сорос уже победил, потому что нынешним правящим партиям будет сложно из-за искусственно созданной в стране негативной по отношению к ним эмоциональной атмосферы успешно выступить на этих выборах. И вот тут уже трудно не согласиться с Бугаром:

Словакия переживает очень тяжелые времена".

"Торпедирование" правительства Фицо произошло по классическим правилам. Недовольство народа невысоким уровнем жизни в небогатой среднеевропейской стране, ужасная смерть журналиста и его невесты, подозрения в коррупции правоохранительных органов, которые "крышуют мафию", и – долой пророссийского премьера.

Всё перечисленное здесь действительно имеет место быть. Автор этих строк, неоднократно посещавший Словакию свыше 20 лет назад, хорошо помнит надписи на заборах на таком понятном русским словацком языке: "Полиция – легальная мафия". Увы, это проблема многих небогатых стран, это проблема словацкого общества, существовавшая задолго до того, как Фицо возглавил правительство, и которая не исчезнет с его уходом. Просто Сорос и Ко воспользовались этим обстоятельством, чтобы в очередной раз "сменить режим" в намеченной к этому стране.

А что же Молдавия

Поэтому дело тут не в коррупции. Если бы дело было в ней, то Сорос должен был бы заинтересоваться событиями в сопоставимой по значению со Словакией стране – Молдавии. Одновременно с драматическими событиями в Братиславе в Кишиневе подал в отставку министр юстиции Александр Тэнасе, тоже представитель местной правящей партии, на этот раз - Демократической (ДПМ).

Это стало результатом скандала, вызванного обнародованием местным телеканалом Jurnal TV телефонного разговора Тэнасе трехлетней давности с бизнесменом Вячеславом Платоном. Тот детально проинформировал Тэнасе, возглавлявшего тогда Конституционный суд (КС), о хищении из трех ведущих молдавских банков около одного миллиарда евро. Это наглое обворовывание целой страны привело к политическому кризису и падению двух правительств правящей проевропейской коалиции. "Изюминка" откровений инсайдера состояла в том, что главным организатором этой аферы был лидер Демпартии - крупнейший молдавский олигарх Влад Плахотнюк, можно сказать, купивший Молдавию и управляющий ею как своей вотчиной.

Сороса и Ко совершенно не беспокоит, что в Молдавии существует олигархическая диктатура во главе с Владом Плахотнюком и среди бела дня жулики крадут из банков около миллиарда евро. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, об этом в Молдавии знают все, но на положении Плахотнюка это никак не отражается. Его с почетом принимают в Вашингтоне. Он открыто просит Запад закрыть глаза на готовящуюся фальсификацию предстоящих в этом году парламентских выборов. Он изолировал законного президента Игоря Додона, выступающего за развитие отношений с Россией. И Сорос с его легионом "правозащитников" не бьют тревогу в связи с безобразиями в Молдавии, так как Плахотнюк, пока ему не подготовят замену, для них в доску свой. Вот если бы Фицо и его окружение прикарманили хотя бы тысячную долю того, что поимел Плахотнюк, их сразу бы уничтожили политически и разоблачили, представив необходимые доказательства. И даже обошлись бы без эмоций.

Зачем Соросу свергать Фицо?

Сорос активно вмешивался в последнее время во внутренние дела Венгрии, Австрии, Польши, ряда других стран. Но всегда на стороне либеральных, глобалистских сил против почвенных. Именно это и объясняет, почему его на этот раз заинтересовала Словакия и не заинтересовала Молдавия. В последнем случае у власти свои, в первом – чужие. В Словакии нужно привести к власти единомышленников президента Киски. Это позволит переломить тренд побед или успешных выступлений на европейских выборах консервативных и традиционалистских сил. Ожидаемый реванш позволит нанести удар и по консолидирующейся на антимигрантской основе Вишеградской группе, членом которой является Словакия.

Фицо для Сороса и Ко – враг, так как защищает словацкий суверенитет, считает "крупной ошибкой" действия Запада по отторжению от Сербии Косово, критиковал евромайдан в Киеве, жестко выступает против нелегальной миграции в Европу и распределение "беженцев" по квотам между странами ЕС, бьет тревогу в связи с проникновением в Европу под видом обычных мигрантов "тысяч террористов". Сорос сделал многое для того, что организовать этот процесс, и такие политики как Фицо, выступающие еще и за всемерное развитие отношений с Россией, критикующие как "бессмысленные" антироссийские санкции, для него в высшей степени неприятны.

То ли дело словацкий президент Киска, который открыто поддерживает и "независимость" Косово, и антироссийские санкции. Киска - президент с "правильной" биографией: два года проработал на стройке и бензоколонке в США, вернулся на родину с кучей денег, стал бизнесменом и меценатом, был продвинут в политику, и с 2014 года является главою словацкого государства. Таких, с точки зрения Сороса, надо продолжать поддерживать, а таких, как Плахотнюк – использовать, пока в этом есть нужда. Поэтому, повторим еще раз, как в Словакии, так и Молдавии речь идет на самом деле не о коррупции, а о борьбе за власть или об удержании власти теми кругами, на которые в данный момент ставят глобалисты.

Латышев Сергей