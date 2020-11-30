Сорос требует от Брюсселя противостоять Венгрии и Польше

Европа между принципами государственного суверенитета и либеральной диктатуры

Как уже отмечал Фонд стратегической культуры, Европейский союз вошёл в полосу кризиса своих институтов. На саммитах ЕС 16 и 19 ноября Венгрия и Польша дали понять, что проголосуют против 7-летнего бюджета ЕС на 2021-2027 гг. и антикризисного фонда на восстановление экономики, если принятие этих документов будет обусловлено подчинением данных государств (как и всех членов ЕС) так называемому принципу верховенства права.

Под «верховенством права», как его трактуют в Брюсселе, понимается, во-первых, подчинение национальной законодательной практики установкам наднациональных органов власти ЕС. Во-вторых, имеется в виду, что в странах-членах Евросоюза должны быть сняты ограничения на пропаганду сексуальных извращений и на размещение мигрантов в соответствии с обязательными квотами, установленными Брюсселем.

То и другое Евросоюз готов оплатить щедрыми дотациями. Скорее всего, эти деньги, распределение которых Будапешт и Варшава пока блокируют, и решат вопрос с «верховенством права».

Следующий саммит Евросоюза должен состояться через несколько дней, 10-11 декабря, а решения пока нет. На одной чаше весов – зависимость от многомиллиардных дотаций, распределяемых хозяевами «единой Европы» среди стран-членов ЕС, на другой – способность Польши и Венгрии сохранить подобие государственного суверенитета, оставаясь членами Европейского союза. При этом Польша и Венгрия – главные получатели денег из Брюсселя. Есть, конечно, вариант отказа от действующего устава Евросоюза, согласно которому решения по вопросам бюджета принимаются единогласно 27-ю государствами членами, но пренебрежение собственным уставом чревато слишком серьёзными последствиями для конструкции «единой Европы»

«Верховенство права» в трактовке Брюсселя уже поколеблено последними инициативами правительства Орбана . 10 ноября министр юстиции Венгрии Юдит Варга внесла в парламент законопроект, закрепляющий понятия брака и семьи в качестве конституционных. В Конституции Венгрии будет указано, что «мать – это женщина, а отец – это мужчина». Гомосексуалисты, лесбиянки и трансгендеры, а также защитники их «права на равенство» возмущены. Конечно, необходимость закреплять естественный порядок вещей в тексте Основного закона выглядит нелепо и смешно, но реальность «единой Европы», если ты хочешь пользоваться денежными благами этого единства, не оставляет других путей.

На фоне этого конфликта 90-летний выходец из Венгрии, а ныне американец Джордж Сорос (настоящее имя Дьдёрдь Шварц; родился в семье видного деятеля еврейской общины Будапешта) чувствует себя достаточно крепким, чтобы объявить войну главе правительства Венгрии Виктору Орбану, как четыре года назад он объявил войну президенту США Дональду Трампу. 18 ноября Project Syndicate, получающий поддержку Фонда Билла и Мелинды Гейтс, что немаловажно, опубликовал статью Сороса «Европа обязана противостоять Венгрии и Польше».

Именуя Виктора Орбана и Ярослава Качиньского (последнего Сорос называет «фактическим правителем Польши») «серийными нарушителями», международный спекулянт заявляет, что оба политика «грубо нарушают закон» и идут «на отчаянную авантюру». Под «законом» Сорос имеет в виду отнюдь не государственное законодательство, а нечто совсем иное – установления надгосударственных структур, вводимые под видом «глобального права», этого «уродливого извращения международного права», как определяет данные установления известный российский юрист-международник Александр Мезяев.

Виктор Орбан и Ярослав Качиньский

«Венгрия и Польша не получат никаких выплат по этому бюджету [бюджет ЕС на 2021-2027 гг.], поскольку их правительства нарушают верховенство закона, – уверенно постулирует международный спекулянт. – Вето Орбана – Качиньского можно будет обойти. Вопрос в том, сможет ли ЕС, возможно, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, собрать политическую волю».

Сорос планируют порядок действий по смене власти в Венгрии. «Венгерские оппозиционные партии, – пишет он, – смело пытаются бросить вызов Орбану, формируя общий список кандидатов на всеобщие выборы 2022 года. Однако их шансы на успех ограничены, потому что Орбан может изменить правила в кратчайшие сроки, как он уже делал несколько раз раньше».

«Дед Шорош не прочь замутить очередную цветную революцию и в Венгрии. Собственно, что такое Сорос в Восточной Европе? Это – давно уже атлантическая функция. Как косяк сельди, только выраженный в круговом движении денег. В статье для Der Tagesspiegel Сорос призвал ЕС наказать Венгрию (ну и Польшу немного) за непослушание», – комментирует ситуацию политический блогер Александр Рябоконь.

Однако дело не в том, что Джордж Сорос («дед Шорош»), этот рупор «глобальной элиты», что-то там пытается «замутить». Он излагает уже сложившийся план. Он обязывает сидящих в Брюсселе принять участие в смене власти в Венгрии: «Будучи венгерским евреем по происхождению, я обеспокоен ситуацией в Венгрии, где я активно занимаюсь благотворительностью уже более 30 лет... Только ЕС может помочь. Средства ЕС должны (выделено нами. – Ред.) направляться местным органам власти в Венгрии… От того, как Европа ответит на вызов, брошенный Орбаном и Качиньским, будет зависеть, выживет ли она как открытое общество».

Перевернём последнее утверждение: от того, как Венгрия и Польша ответят на попытку диктата со стороны «глобальной элиты», будет зависеть, во что они превратятся. А ответить достойно непросто: как никак свою войну против Трампа «дед Шорош», кажется, выигрывает.