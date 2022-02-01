Сорос "поручил" свергнуть лидера Китая: "Это устранит самую большую угрозу"

Скандально известный американский финансист Джордж Сорос "поручил" Западу свергнуть лидера Китая Си Цзиньпина. "Это устранит самую большую угрозу", - отметил он.

Сорос, который пытается максимально распространить влияние Запада во всём мире, теперь, очевидно, взялся за Китай. В его Twitter появилось сообщение, в котором он призывает западные страны сменить руководство в КНР.

Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать всё, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении,

- говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Пряхин(Под колпаком у Мюллера)

Каким образом Запад, который открыто конфликтует с Китаем, должен сменить руководство в стране - не уточняется. Но, вероятнее всего, речь идёт о классической тактике подрыва изнутри с помощью прозападных НКО и так называемых грантоедов.

Имя Сороса связывают с цветными революциями. Считается, что его структуры приложили руку к госпереворотам в Грузии, Киргизии и на Украине. Кроме того, финансист причастен к обвалу британского фунта в 1992 году. Сегодня же американский банкир финансирует НКО, пытающиеся раскачать ситуацию в России.