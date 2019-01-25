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Сорос призвал США к торговой войне с Китаем: "Самый опасный противник открытых обществ"

25 января 2019, 05:09  •  78 • Политика
Миллиардер Джордж Сорос, выступая в Давосе, назвал лидера КНР Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ". КНР не желает быть частью глобальных институтов. Потому, призвал инвестор, США должны перестать конфликтовать со всем миром и сконцентрироваться на торговой войне с Китаем.
Технологические разработки Китая, прежде всего разработке в сфере мониторинга активности граждан, уже позволили стране получить преимущество в сравнении с так называемыми открытыми обществами. По этой причине, считает Сорос, правительство США ни в коем случае не следует позволять китайским компаниям ZTE и Huawei чувствовать себя свободными на американском рынке.
Допуск туда китайских предприятий и техники чреват большими рисками. США следует "надавить" на них, настаивает Джордж Сорос.
Вместе с тем миллионер выразил надежду, что против "авторитарного режима" в Китае могут обратиться его собственные люди, а также представители государственной и предпринимательской элит. Подобные действия, уверен Сорос, будут органично вписываться в конфуцианскую традицию.
"Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане. Это делает Си Цзиньпина самым опасным оппонентом открытых обществ", — заявил Сорос.
Слова миллиардера передает South China Morning Post.

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