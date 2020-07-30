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Сорос пришёл в Россию и не собирается уходить: "Надо чётко понимать - это война"

30 июля 2020, 22:05  •  78 • Политика
Крупнейшие IT-компании пошли в атаку на семейные ценности. Google одномоментно заблокировала контент самых крупных общественных организаций, которые выступали в защиту семей, прав родителей и противостояли разрушительной идеологии: продвижению секспросвета, ЛГБТ-ценностей, феминизма и абортов. По странному совпадению, против этих же организаций боролся скандально известный финансист Джордж Сорос.
Канал Царьград оказался не единственной жертвой блокировки со стороны Google. В понедельник 27 июля IT-гигант Google одномоментно заблокировал контент самых крупных общественных организаций, которые выступали в защиту семей, прав родителей и противостояли продвижению секспросвета, ЛГБТ-ценностей, феминизма и абортов. Среди попавших в бан - Всемирный конгресс семей.
Царьград также всегда славился просемейной риторикой, но в последние дни он усилил её в связи с активным наступлением антисемейного лобби. К запуску планировалась целая серия программ, цель которых - защита наших семей, разборы разрушительных законодательных инициатив, а также информирование граждан России о том, как они могут реально повлиять на власть и защитить свои семьи.
Как видим, Гугл пытается закрыть рот защитникам семьи и патриотам не только в России, но и по всему миру! - отмечает Александра Машкова-Благих в новом проекте Царьграда "Оставьте нас в покое".
Также она обращает внимание на то, что разрушение семьи и уничтожение патриотизма - это главные цели работы миллиардера Джорджа Сороса и финансируемых им по всему миру фондов и структур. Скандально известный финансист ранее был ярым критиком Google и Facebook, однако теперь никакой критики от него не слышно.
Не потому ли, что эти корпорации склонились перед ним и во всём выполняют его волю? - задаётся вопросом Александра Машкова-Благих.
Она указывает, что многие организации, которые решают в Facebook, какой контент недопустим и что считается фейком, финансируются Соросом.
Надо чётко понимать - это война. Либеральные IT-гиганты и такие люди, как Джордж Сорос хотят, чтобы здравый смысл, защита семьи и традиционных ценностей, любой патриотизм и любовь людей к своему народу и своей стране просто исчезли из информационного пространства. Как будто их никогда и не было, - подчеркнула Александра Машкова-Благих.

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