Сорос пришёл в Россию и не собирается уходить: "Надо чётко понимать - это война"

Канал Царьград оказался не единственной жертвой блокировки со стороны Google. В понедельник 27 июля IT-гигант Google одномоментно заблокировал контент самых крупных общественных организаций, которые выступали в защиту семей, прав родителей и противостояли продвижению секспросвета, ЛГБТ-ценностей, феминизма и абортов. Среди попавших в бан - Всемирный конгресс семей.

Царьград также всегда славился просемейной риторикой, но в последние дни он усилил её в связи с активным наступлением антисемейного лобби. К запуску планировалась целая серия программ, цель которых - защита наших семей, разборы разрушительных законодательных инициатив, а также информирование граждан России о том, как они могут реально повлиять на власть и защитить свои семьи.

Как видим, Гугл пытается закрыть рот защитникам семьи и патриотам не только в России, но и по всему миру! - отмечает Александра Машкова-Благих в новом проекте Царьграда "Оставьте нас в покое".

Также она обращает внимание на то, что разрушение семьи и уничтожение патриотизма - это главные цели работы миллиардера Джорджа Сороса и финансируемых им по всему миру фондов и структур. Скандально известный финансист ранее был ярым критиком Google и Facebook, однако теперь никакой критики от него не слышно.

Не потому ли, что эти корпорации склонились перед ним и во всём выполняют его волю? - задаётся вопросом Александра Машкова-Благих.

Она указывает, что многие организации, которые решают в Facebook, какой контент недопустим и что считается фейком, финансируются Соросом.