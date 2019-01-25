Сорос обвинил власти Китая в строительстве электронного тоталитаризма

С таким заявлением он выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По сообщению Bloomberg, Сорос заявил, что разработанные искусственным интеллектом инструменты контроля дают тоталитарным режимам неотъемлемое преимущество над открытыми обществами. По его словам, Китай является не единственным авторитарным режимом в мире, однако он, без сомнения, наиболее богатый, сильный и наиболее развитый в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Китай разрабатывает централизованную базу данных алгоритмов, которые смогут определять, представляет ли человек угрозу однопартийной системе, отметил Сорос. Хотя так называемая система социального рейтинга пока только лишь развивается в Китае, впоследствии она сможет подчинять судьбу человека интересам однопартийной страны методами, беспрецедентными в истории, уверен миллиардер.

"Я считаю систему социального рейтинга пугающей и отвратительной", — сказал миллиардер. По словам Сороса, последней надеждой на демократию в Китае является китайский народ.