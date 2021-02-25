Сорос объединился с ЦРУ для вербовки русских: Расследование опубликовали журналисты

Журналисты опубликовали очередное расследование о работе в России "Проект.медиа". Авторы расследования настаивают, что Джордж Сорос для вербовки русских на этот раз объединился с ЦРУ.

Изданию "Проект.медиа" посвятили очередное расследование. РИА ФАН настаивает, что американские спецслужбы завербовали российских журналистов для работы в этом издании и "создали машину по нагнетанию политической обстановки" в России.

Как отмечено в расследовании, подготовку журналисты прошли в 2017 году, прибыв в Стэнфорд.

"Там и началась вербовка", - отмечено в публикации.

Главным редактором "Проект.медиа" является Роман Баданин. После паузы он начал работать в России в 2018 году, открыв названное издание, говорят журналисты. По версии издания, финансировали "Проект.медиа" сразу три иностранные организации. Это Европейский фонд за демократию (EED), Национальный фонд в поддержку демократии (NED). При этом NED связаны с ЦРУ, они стали попыткой разведывательного управления "отказаться от финансирования НКО в других странах напрямую". Как пишут авторы расследования, этот факт подтверждал и президент фонда Карл Гешман.

"Проект.медиа", как отмечено в материале, основали ещё и при участии фондов "мастера цветных революций" Джорджа Сороса. Таким образом, в РИА ФАН закрепили цепочку ЦРУ и фондов Сороса, напомнив, что деятельность организаций Сороса была признана нежелательной на территории России.