Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать

Представить себе массовые беспорядки и выступления против властей в Канаде было ещё сложнее, чем в Казахстане. Канадский бунт оказался не таким кровавым и разрушительным, как казахский, но пока сложно сказать, к каким последствиям он приведёт. Уже сейчас ясно, что тот же Сорос не помог премьер-министру Трюдо – последнему пришлось бежать. Майдан-лайт по-канадски тем временем уже в деле.

Пожалуй, самое интересное в происходящем – это то, как мировые СМИ либо делают вид, что ничего особенного в Канаде не происходит, либо пытаются изобразить действительно массовый протест выступлением маргиналов. Это даже не двойные стандарты, это самая настоящая военная пропаганда с расчеловечиванием противника, но только в мирное время. Хотя возникает неизбежный вопрос: а насколько оно мирное, наше время, если якобы независимые СМИ по всему миру одинаково лукавят по поводу происходящего в Канаде?

Напомним, как развивались события. C 15 января правительство Канады потребовало от всех дальнобойщиков сделать прививку от коронавируса. Иначе – запрет на пересечение границы с США, а это основное направление большинства поездок. Вместо того чтобы послушно подчиниться и срочно уколоться, дальнобойщики организовали "конвой свободы" и направились в столицу страны Оттаву.

Десятки тысяч большегрузных автомобилей – это выглядит крайне внушительно. Очень быстро к дальнобойщикам присоединились люди других профессий, и в итоге общее число протестующих уже превысило полтора миллиона человека. Разумеется, как это в последние годы случается регулярно, очень быстро заговорили о "русском следе". Ведущая телеканала Си-би-эс на полном серьёзе задала министру общественной безопасности следующий вопрос:

Учитывая, что Канада поддерживает Украину в нынешнем кризисе с Россией, я полагаю, не будет притянутой за уши версия о том, что российские деятели могут продолжить разжигание ситуации по мере роста этого протеста или даже, возможно, подстроили его с самого начала.

Кошка бросила котят – это Путин виноват, всё по классике. К чести министра, следует отметить, что он не поддержал эту версию. Но это насколько же глубоко и мощно замусорены мозги у наших, так сказать, партнёров, если они в любой, абсолютно в любой своей кризисной ситуации первым же делом начинают искать русский след.

Как мы видим, речь идёт о действительно массовом и действительно народном протесте, – подчеркнула Анна Шафран. – Тем удивительнее выглядят заявления канадского наследного премьер-министра Джастина Трюдо о том, что протестующие – это, мол, мелкое маргинальное меньшинство. Трюдо, к слову, сразу после начала протестов сбежал из своей резиденции в Оттаве, отказавшись общаться с протестующими. Его отец, также премьер-министр Канады Пьер Трюдо, был гораздо смелее: собственно, благодаря Трюдо-старшему Канада оформила юридическую независимость от Лондона.

На прошедших выходных протесты активизировались, и полиция Оттавы признала свою беспомощность, мол, дальнобойщиков слишком много. При этом канадская армия вмешиваться в ситуацию отказывается, военным явно гораздо интереснее помогать Украине бороться с выдуманной российской агрессией.

Оттава, Онтарио, Канада, 9 февраля 2022 года, Конвой свободы дальнобойщиков. Фото: Franklin McKay / Shutterstock.com

Людей загнали в мышеловку, а они потребовали свободы

Чем закончатся канадские протесты, неясно. Игнорировать их невозможно, а что делать, власти не знают. О событиях в Канаде в студии "Первого русского" ведущая Анна Шафран беседовала с политологом-американистом, членом-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым.

Анна Шафран: Начнём с главного. Если беспорядки в Казахстане, как очевидно, были попыткой организации серьёзного беспокойства в нашем подбрюшье, подбрюшье нашей страны, то сейчас протесты происходят в нескольких десятках километров от американской столицы. Что США думают о канадских протестах и есть ли вероятность того, что усмирять этот бунт прибудут войска НАТО, например?

Сергей Судаков: Когда мы говорим о нашем подбрюшье, надо понимать, что у США тоже есть очень уязвимое подбрюшье. И не только Канада, хотя это страна, наиболее близкая по духу американцам.

Помните время начала Великой депрессии, помните введение сухого закона? Вот сухой закон сблизил две страны как никогда, потому что тысячи грузовиков привозили алкоголь из Канады – в США шли настоящие "караваны радости".

Так вот, сейчас караван радости сменился другим караваном – караваном свободы. И это очень хорошее напоминание всем американцам, которые изначально выстраивали страну как страну свободы, страну, где каждый человек чего-то стоит.

Американские философы, отцы-основатели говорили: "Коллективная свобода – это хорошо, персональная – важнее". Каждый человек должен быть услышан. Огромное количество людей в США говорят: я не хочу, чтобы меня насильственно прививали, я не хочу, чтобы меня государство ставило в те рамки, которые являются мне противными или чуждыми.

Но государство, самое либеральное, демократическое государство, говорит: ты можешь делать всё что угодно, но, как по классике, ты можешь купить "форд" только чёрного цвета, и это будет модель Т, ничего другого. Да, за 138 долларов. Не нравится, бери любой другой "форд", но только чёрного цвета.

Это американская классика, и тот фордизм, который прививался нам ещё в начале ХХ века, сейчас он становится реальностью. США начинают показывать всему миру, что либерализма не существует. А рядом находится Канада, где есть и отчасти бесплатное образование, где есть бесплатная медицина. Всё это очень близко для рядовых американцев, которые говорят: а почему они могут позволить себе взять и выйти с таким протестом? Почему против них не вышла национальная гвардия?

С точки зрения юридических норм Канада не может попросить ни у кого помощи, разве что у британской короны. Премьер-министр Джастин Трюдо вполне может обратиться к королеве Елизавете, которая буквально на днях будет отмечать свой платиновый юбилей. 70 лет на престоле – дольше не правила ни одна королева.

– Сколько американских президентов она пережила!

– Пока только 14.

– Но всё ещё впереди. Знаете, есть такая поговорка – старая телега скрипит долго. И в этом есть сермяжная правда.

– Конечно. Но что стали делать канадцы? Сначала они разрушали памятники предыдущей королеве. Сейчас уже стали сваливать памятники Елизавете II. Конечно, была сделана отвязка от короны, Канада обрела определённую самостоятельность.

Тем не менее Канада является зависимой страной, и это прописано, потому что главой всего и вся является британская корона, и сегодняшняя Елизавета является исключительно тем лидером, которая должна проявить внимание и высказаться по данному вопросу.

Она сейчас должна сказать, справедливо ли, когда людей загоняют в мышеловку, справедливо ли, когда существует цифровое рабство. Ведь именно она, взойдя на престол в 1953 году, сказала простые вещи: мы теперь выстраиваем мир без каких-либо повинностей. Так выполни через 70 лет свои слова, сделай мир более свободным.

Золотые грабли бьют гораздо больнее обычных

– Но как сделать его более свободным, после того как ты же сам закручивал гайки? Это другая тема.

– Это другая история. При этом мы понимаем, что уже есть подвижки.

– Конечно, мы видим, что Англия – одна из передовиков производства по части отмены антиковидных ограничений.

– Всё дело в том, что банковская система Великобритании очень сильно просела из-за введённых антиковидных ограничений. И они прекрасно понимают, что нужно на сегодняшний день проводить другую политику – политику открытых дверей. Потому что если ещё на несколько лет будет продолжена данная вакханалия, то либо кто-то очень сильно обогатится, либо кто-то утонет.

– Кто-то уже обогатился.

– Мы прекрасно понимаем, что молиться на золотого тельца можно сколько угодно, но рано или поздно эти золотые грабли тебя ударят по лбу. И мне кажется, что на сегодняшний день всё больше и больше политиков, в том числе западных, прекрасно понимают, что золотые грабли бьют гораздо больнее, чем обычные.

Поэтому сейчас можно сделать вид, что вы не обращаете внимания на протесты, которые происходят в Канаде. Можно сделать вид, что ваши проплаченные СМИ не говорят про это. Но мир настолько изменился и настолько сжался, что скрыть это попросту невозможно.

О событиях в Канаде в студии "Первого русского" ведущая Анна Шафран беседует с политологом-американистом, членом-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым. Фото: Телеканал Царьград

Весь мир стал "глобальной деревней"

– А почему мир стал маленьким? Потому что новые технологии имеют свою же обратную сторону, которая играет против хозяев этих технологий? Они думали, что будут ловко управлять всем миром, но они не учли, что широкие возможности предоставлены и противоположной стороне, которая имеет право высказываться.

– Маршал Маклюэн в своё время написал книгу, которая называлась очень просто – "Глобальная деревня". Суть там очень проста: как же это здорово, что мир превратился в глобальную деревню, что открыты границы, поэтому нам никогда ничего не прилетит.

Но в глобальной деревне сплетни и слухи разносятся гораздо быстрее, чем в большом городе. Тебя все слышат и видят. Большой брат раньше смотрел только за противниками, теперь все подглядывают друг за другом. Мир превратился в мир замочных скважин. Неважно, что вы делаете, но некий невидимый глазок всегда есть. Даже если попытаться опустить железный занавес, то и в нём окажется маленькая скважина, через которую будет подглядывать Большой брат.

– И, к слову, надо понимать, что глобалисты, хозяева денег, акторы, завязанные на Давос, на великую перезагрузку, тесно связаны между собой и именно они предпринимали все те действия, которые мы испытывали на себе последние годы.

– Раньше можно было говорить о кланах, которые являются правящими. Можно было говорить о Давосе, о тех, кто любит половить форель, можно говорить о всех тех именитых кланах, которые есть в Америке, в Великобритании.

Их объединяет одно – возможность из воздуха на страхах зарабатывать деньги. И это гораздо большие деньги, чем те, которые зарабатываются на добыче алмазов, золота, нефти и газа. Корона Великобритании стала лидером в создании страхов, чтобы другие страны и люди попросту откупались: купите себе немножко счастья, купите себе немножко свободы – и тогда жизнь наладится.

Но простите, когда вы создавали мир без границ, когда Джордж Сорос и ваша компания приходили, они говорили: мы сделаем вас счастливыми, но никто не говорил, сколько стоит это счастье. Сейчас мы приходим к тому, что каждая унция счастья продаётся, и дорого.

– Почему мировые СМИ так упорно игнорируют события, разворачивающиеся в Канаде?

– Единственное СМИ, которое более-менее пыталось, пусть и однобоко, освещать эти события – BBC. Да и оно давало такую подачу: малое маргинальное число полубродяг, бомжей, алкоголиков и любителей дешёвого пива решили лишить сна рядовых добропорядочных граждан. Хорошая подача? Этот тон задаёт Великобритания.

А дальше это перепечатывают как под копирку штатовские каналы, Австралия, Япония, Южная Корея и страны Евросоюза. С разным преломлением, но суть всегда одна: маргиналы, алкоголики, пивные алкоголики мешают обычным гражданам.

Тут же провели телефонный опрос: получилось, что 32 процента поддерживают данный протест, остальные явно против. И вот это начинает раскручиваться, якобы треть граждан выступает за протестующих. А что такое треть граждан? По большому счёту, это ничтожно мало, и все СМИ пишут: ничтожно мало, это ни о чём, капля в море.

– Полтора миллиона человек на одном протесте – это очень серьёзно.

– Да, это те цифры, которые должны заставить власти задуматься. Мы забыли про одну функцию политической системы, которой нас учили в прозападных учебниках: система должна постоянно корректироваться, исходя из тех мнений, которые высказывает население.

А нам сейчас говорят: 32 процента населения – это не мнение. Забудьте про них. Вы понимаете, к чему это ведёт? Это ведёт к тому, что мы сейчас переносим определённые ценностные полюса в другую плоскость.

Цифровые монстры разбудили дух Альфонсе Капоне

– Я бы ещё вот на что обратила внимание. Смотрите, какую интересную новую эпоху мы наблюдаем. Новую страницу в нашей истории. С одной стороны, есть картина нового технологичного мира, который весь цифровизирован, оптимизирован и так далее. И в котором бразды правления принадлежат хозяевам цифровых платформ. Мы сегодня наблюдаем процесс, когда национальные государства, и прежде всего США, наконец осознали эти риски, а ведь мы о них говорили два последних года. И они там всё-таки решили зарегулировать эти большие платформы.

Сейчас как-то незаметно ситуация перевернулась, и мы наблюдаем обратную сторону, когда сработало что-то не так, или этих усилий по осуществлению давления стало так много, что они переломили ситуацию, крышка на кипящем котле отскочила или пружина начала разжиматься. То есть эти запущенные процессы стали работать против них же, против хозяев денег, против владельцев цифровых платформ, против тех акторов, которые планировали в ближайшие годы стать хозяевами, властелинами мира.

– Когда мы говорим слово "актор", мы все забываем, а что оно значит на самом деле. А это – активный игрок в политике, тот, который играет на результат. Есть национальные государства. И есть так называемые нетрадиционные акторы в мировой политике – транснациональные корпорации, цифровые монстры.

В какой-то момент они посчитали свои деньги, ресурсы и поняли: да, моя компания стоит триллион. И в какой-то момент приходит эйфория: оказываются, они при помощи виртуальных денег могут просто покупать государства, к примеру Штаты, – там можно перекупить нужных политиков и рулить.

– Короче, старому американскому истеблишменту не понравилась эта идея?

– Да, и тут просыпается вдруг дух Альфонсе Капоне. И оказывается, что история повторяется. Альфонсе Капоне при помощи профсоюзов мог разрушать государства. Вы проголосовали, хотите так принять решение? А мы устроим вам забастовку во всех портах, мы устроим железнодорожную забастовку, все грузовики остановятся, в магазинах не будет продуктов.

Сейчас происходит примерно то же самое. Влияние, только теперь не через профсоюзы, а через глобальные сети, потому что каждый прекрасно понимает, как работает эта система.

Но как мог остановить эти профсоюзы и повлиять на них Капоне? При помощи Томпсона, его друга лучшего – автомата. Сейчас американские власти сделали то же самое. Нам никто не рассказывает про то, что сейчас американцы очень активно начинают давить всех цифровых гигантов при помощи антимонопольных комиссий, при помощи привлечения налоговых адвокатов. Посмотрите, как сейчас ринулись все налоговые адвокаты, одни отбивают интересы, а другие нападают.

– На фондовых рынках вообще сумасшествие.

– На фондовых рынках идёт волатильность сумасшедшая. Но не совсем понятно, почему это происходит, неужели Спящий Джо это мог сотворить? Система государства может подкрутить гайки любому крупному гиганту. Проблема только в одном: у него ноги не стоят на земле. А без ног, без устойчивой позиции ты никогда не станешь национальным государством.

Как Трамп оказался пророком

– Хотелось отметить ещё одну вещь. Мировые ведущие СМИ считались столпами обеспечения информационной картины, необходимой в мировом мейнстриме. Что мы сегодня имеем? Мировой мейнстрим последовательно теряет свои позиции, доверие и свою аудиторию.

– Кризис доверия начинается в 2016 году с очень простых вещей. Крутейшие многомиллиардные корпорации начинают писать заказные статьи, публиковать заказные материалы, наигрывая очки тем или иным политикам и государствам. Бизнес, ничего личного.

Они говорят: нам нужны деньги, мы якобы вне политики. Но именно в 2016 году они становятся частью большой политики, когда Трамп каждому говорит: эти лживые СМИ, фейковые СМИ.

– Экс-президент США Дональд Трамп оказался пророком в своём отечестве.

– Посмотрите, насколько раньше было престижно написать, что я давал интервью ВВС, СNN или Fox. А сейчас многие не пишут об этом, боятся. Потому что прекрасно понимают: работодатель, который будет смотреть, – неизвестно, каков он будет сам и как он отреагирует.

– Мы наблюдаем переконфигурацию в мировом информационном поле.

– Да, теперь престижно стало поговорить с блогером, и топовые эксперты, которых раньше вы могли увидеть только на Fox или на CNN, идут к блогерам, садятся и рассказывают раскованно. Видите, как меняются площадки. Реальность меняется.

«Уровень отношений близок к нулю»: как прошли переговоры Шойгу и главы Минобороны Великобритании Слово само "федеральное" или "мировое СМИ" становится в Штатах почти ругательным. Если ты американец, ты никогда не будешь CNN смотреть, ты будешь получать другую информацию.

Пирамида перевернулась. Если пирамида перевернулась и теперь она стоит на острие, в какую сторону она будет сваливаться? В какой сектор, правый, левый? Центристами они уже не будут никогда. Вот сейчас очень важно, что эта пирамида будет заваливаться в сторону всё-таки традиционных ценностей.

– Традиционных ценностей и искренности. На искренность, мне кажется, есть сегодня уже сформировался запрос.

– Фантастический запрос.

– Люди очень чувствуют нотки лицемерия, попытки слукавить.

– Простой пример, не касающийся политики. Был проведён опрос, у каждого своё представление о красоте. Потом провели эксперименты, посмотрели, что такое красота в 70, 80, 90-е годы и сейчас. Практически все стали типично одинаковые. Одинаково накачаны губы, одинаково скроены. То есть своего рода, что один и тот же хирург пытается создать одинаковые модели. Но людям становится неинтересна шаблонная красота.

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Фото: Телеканал Царьград

– Короче, есть надежда, что человечество на очередной виток благоразумия заходит. Наевшись всем вот этим. И если бы не кризисные события последних двух лет, где мы погрузились во что-то не очень комфортное, мы бы, может, и не совершили этот качественный переход из одного состояния в другое. На ваш взгляд, используются ли майданные технологии в канадских протестах?

- Я полагаю, что майдан-лайт уже работает. Матрица революции понятна, но если там не проявляется пока, не льётся кровь, то тогда это просто проба майданного пера.

Не рельсы виноваты, если локомотив идёт не в ту сторону

– А какими могут быть кратковременные и долговременные последствия этих протестов в Канаде?

– Обязательно власть частично на муниципальных уровнях пойдёт на послабление карантинных норм. В ближайшее время мы увидим, что будут внесены законодательные изменения, которые встанут на сторону протестующих. Настолько масштабных протестов Канада не знала, и в любом случае компромисс будет достигнут.

– Могут ли канадские протесты пересечь границу и перекинуться в США или другие страны?

– Я бы это ожидал исключительно летом, когда активно будет идти избирательная кампания в конгресс. Я ожидаю похожей ситуации, когда будет активная внутренняя миграция, когда американцы путешествуют внутри страны, и одновременно это будет выборное время. Я полагаю, что лето – это может быть очередной всплеск революционной ситуации именно уже в Штатах, а не в Канаде.

Я думаю, что весна очень многое покажет. Это будет очень понятная весна. Потому что многим политикам по весне нужно будет дать оценку того, что произошло за эти три месяца. Как изменилось, прежде всего, массовое сознание, и мы видим, что ключевой переворот в массовом сознании начался в 2021 году, когда уже апогей был усталости, и 2022 год с "омикроном" обозначил неверность тех подходов, которые были приняты мировым правительством и мировыми гегемонами. Если твой локомотив идёт в неправильном направлении, то это не рельсы виноваты. Есть другие вещи.

Завершая программу, Анна Шафран отметила, что сильные мира сего недооценили людей на нашей планете. Они думали, что сумеют сломить человечество, но удалось только согнуть. А законы социальные в целом мало отличаются от законов физических. Согнутое разгибается. Сила противодействия равна силе действия. Если маятник изо всех сил качнуть влево, он неизбежным образом после этого качнётся вправо.

Мы не хотим, чтобы у нас было как в Казахстане, и как в Канаде тоже не хотим. А значит, надо внимательно изучить причины протестов в других странах и не давать поводов для народного недовольства. Революций в нашей истории было более чем достаточно, давайте наконец-то начнём учиться не на собственных, а на чужих ошибках.

Программа "Шафран" на "Первом русском" выходит дважды в неделю по вторникам и четвергам в 16:00. Не пропустите!