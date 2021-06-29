Сорос и "Западные Балканы". Новые жертвы "демократии"

Недавно бывший глава государства Сали Бериша (занимал пост президента с 1992 по 1997 год и пост премьер-министра с 2005 года по 2013 год) опубликовал открытое письмо с призывом к государственному секретарю США Энтони Блинкену удалить его, жену и детей из списка персон нон-грата. Невъездным в США он стал 19 мая 2021 года в связи с обвинениями в коррупции.

Сам Бериша по этому поводу написал:

Я заявляю со всей ответственностью, что это неожиданное решение против моей семьи и меня самого – спустя восемь лет после того, как я не занимал никаких государственных должностей и ушел в отставку с любой политической руководящей должности – абсолютно необоснованно и основано исключительно на дезинформации, предоставленной мстительной и клеветнической лоббистской властью премьер-министра Албании Эди Рамы и его близкого друга и покровителя миллиардера Джорджа Сороса.

Бериша призвал Госдепартамент сделать открытой любую информацию о возможных фактах коррупции, поскольку сомневается, что в отношении него могут быть найдены какие-то доказательства.

22 мая представитель Госдепартамента США заявил ежедневной албанской газете по поводу внесения в список персон нон-грата следующее: «Информация о решении государственного секретаря была получена из сообщений местных, региональных, международных НПО, сообщений средств массовой информации и антикоррупционных расследований правительства Албании».

А Сали Бериша прокомментировал:

«Таким образом, похоже, что решение было основано на отчетах НПО, все из которых финансируются Джорджем Соросом, с которым у меня долгая история серьезных возражений и разногласий; сообщениях средств массовой информации, все из которых в Албании контролируются нынешним правительством и его доверенными лицами; и антикоррупционных расследованиях правительства Албании – правительства, которое считается одним из самых коррумпированных правительств в Европе.

В качестве примера их изобретений я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, которая произошла в 2009 году. В то время Всемирный банк опубликовал отчет, основанный на клевете со стороны НПО и СМИ, спонсируемых Соросом. Всемирный банк, будучи серьезным учреждением, проверив все на месте, счел себя обязанным принести публичные извинения за свой предыдущий доклад, основанный на клевете, и сделал это в январе 2010 года через своего вице-президента Филиппа Ле Гуеру во время личного визита в Тирану.

На протяжении всех лет руководства моим правительством в 2005–2013 годах моим неизменным девизом всегда была борьба с коррупцией и организованной преступностью. Однако я полностью отдаю себе отчет в том, что в те годы мы не смогли полностью искоренить ее, и в стране продолжалась коррупция; но всегда была сильная воля и решимость бороться с ней и продвигать глубокие реформы против нее...».

Если оставить в стороне объяснения о наличии недвижимости, отсутствия доступа к государственным активам и фондам для личного обогащения (что должно быть прерогативой специальной комиссии или правоохранительных органов), то именно история с вовлечением Сороса представляет значительный интерес. Во-первых, это во многом объясняет, почему «Социалистическая партия» Эди Рамы побеждала на выборах в последнее время. Подобно тому, как в Македонии в 2017 году с помощью средств Сороса пришел к власти Зоран Заев из «Социально-демократического союза Македонии» и немедленно начал проводить реформы, так и в соседней Албании ставка была сделана на социалистов, через которых Сорос реализует политические задачи. Прежде всего, это изменение структуры традиционного общества Албании и перекраивание границ на Балканах.

И вот что пишет об активности Сороса бывший лидер албанского государства. Полагаем, у него было достаточно источников и информаторов в самой Албании, чтобы считать эти сведения обоснованными:

«В дополнение к вышеупомянутому, моя другая риторика в средствах массовой информации, а также на национальных и международных форумах, заключалась в том, чтобы осудить миллиардера Джорджа Сороса как главного коррупционера албанской политики и осудить его повестку дня, которая противоречит демократическим интересам албанского народа. Он сделал это, поставив все свои финансируемые НПО и новую систему правосудия на службу и в руки правящей социалистической партии.

Я также подверг критике коррупционные действия и отношение правительства г-на Рамы, которое разрешило нефтяным компаниям, принадлежащим Соросу, работать в экологически защищенной зоне в Албании, где нефтяные операции строго запрещены законом, создавая огромное загрязнение за счет здоровья человека и окружающей среды.

Эди Рама пришел к власти в июне 2013 года, в том же году в декабре "Фонд открытого общества" (OSF), базирующийся в Тиране, установил в своем Стратегическом плане на 2014-2017 годы два ключевых приоритета: конституционная реформа и реформа судебной системы в Албании. В мае 2014 года OSF организовал серию круглых столов для обсуждения этих вопросов и взял на себя проведение исследований общественного мнения и финансирование группы экспертов высокого уровня. Эта группа будет писать законопроекты, которые позже будут приняты в Специальном комитете парламента только голосами правящей партии. В декабре 2015 года и в марте 2016 года Венецианская комиссия рассмотрела два последовательных законопроекта, представленных правящим большинством, и высказалась против обоих из них, поскольку, по ее мнению, это сделало бы судебную систему просто продолжением исполнительной власти.

После этих событий и при совместном непосредственном участии высокопоставленных должностных лиц Государственного департамента США и Европейской комиссии 21 июля 2016 года в парламенте был единогласно принят новый пакет конституционных изменений, отражающих рекомендации Венецианской комиссии.

Однако после этого реального успеха г-н Рама в нарушение соглашения с оппозицией взял на себя обязательство в одностороннем порядке и без консенсуса проголосовать за остальные органические законы реформы. Тем самым он активизировал механизмы, которые позволили бы передать новую систему правосудия под власть исполнительной власти, против чего ранее возражали Венецианская комиссия и оппозиция.

В результате, с явной помощью OSF реформа правосудия закончилась полным захватом новой системы правосудия социалистическим правительством. Они назначают во главе всех новых институтов судебной власти – явное нарушение конституции – бывших прокуроров и бывших судей коммунистического режима, членов семей министров и даже бывших министров правящей "Социалистической партии", а также ключевых представителей самого "Фонда Сороса". Как бывший президент и премьер-министр, я поддерживал и играл важную роль в реформировании системы правосудия, но яростно выступал против ее захвата правительством».

А в январе 2019 годп Эди Рама с трибуны парламента Албании заявил, что Сали Бериша будет объявлен персоной нон-грата со стороны Госдепартамента США за то, что устроил заговор против внешнеполитических интересов этой страны. При этом он упомянул деятельность «Фонда открытого общества», но не в Албании, а В соседней Сербии. Поскольку через структуру Сороса в Белграде активно лоббировался (и продолжает лоббироваться) проект по обмену территориями между Сербией и Албанией (граница с Албанией находится под контролем непризнанного Косово), то, с учетом активности албанского меньшинства в соседней Македонии, в этом явно видны симптомы проекта Великой Албании. Кроме того, под удар реорганизации могут попасть Черногория, Босния и Герцеговина и даже Хорватия, поскольку они также входят в группу государств, объединенным под общей концепцией Западных Балкан. Этот новый нарратив активно продвигается Западом в качестве специфического определения региона. И он имеет явно зловещую коннотацию. Всем известно, что термин «балканизация» означает фрагментацию и распад государств – и он применяется далеко за пределами исторического региона Балкан. Что же тогда будет означать «западную балканизацию»? Может быть, подобную фрагментацию, которая искусственно поддерживается определенными внешними силами и такими одиозными фигурами, как Джордж Сорос?

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.