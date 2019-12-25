Сорок лет вводу войск в Афганистан. Героические страницы • 52 • Аналитика

В этом году мы отмечаем уже вторую дату, которая вошла в сердце огромного количества советских солдат и офицеров. Которая оставила след в жизни миллионов советских людей. Именно в сердце. 40 лет назад СССР ввел войска в Афганистан… Я имею в виду не только тех, кто прошел свою часть пути афганскими дорогами, но и тех, кто по каким-то причинам туда не поехал. Тех, кто ждал своего афганца дома. А таких были тысячи.



Вот написал цифру и не поверил. Как же быстро летит время! Почему-то седой ветеран, который подходит к стеле с именами погибших в Афганистане 2 августа, не вызывает такого ощущения, как простая цифра. Наверное, мы привыкли к тому, что ветеран всегда старый и седой… И смотрим глазами тех ветеранов, которые несут цветы к противоположной стеле с имена погибших на Кавказе. Молодые ветераны…







Афганистан — это не государство, это судьба

Афганистан начинался для каждого по-разному. Мне вспомнился случай, который произошел в начале 80-х в одном из райцентров Сурхандарьинской области (сейчас вилаята). Случай, который немного изменил моё отношение к жителям погранзоны. Случай, с которого началось моё знакомство с участниками боевых действий…



Вопреки общепринятому мнению, из Термеза одними из первых на территорию Афганистана входили не солдаты-срочники, а «партизаны». Я вспоминаю разговор в чайхане с одним водителем ЗИЛ-131. Пожилой мужчина, лет 65 или что-то около этого. Оказалось, что он в конце 79-го — начале 80-го был в составе автобата, который входил в числе первых в Афганистан.



Дело в том, что соединения, которые находились на границе, были кадрированными, т.е. не имели личного состава в положенном количестве и в развертывались до полного штата за счет местных запасников. Точно так же происходило с автотехникой.



Пожилой водитель только что получил мечту всей жизни — новый ЗИЛ- 131. А тут приказ отмобилизовать именно его автомобиль в распоряжение воинской части. Отдавать машину водитель не захотел и поехал в составе батальона в Афганистан. Вернулся вместе с машиной только в марте 80-го. Кстати, о каких-то боях он вообще не рассказывал…



Бои начались позже. Когда духи стали получать военную помощь от США. Когда стали реализовывать решение об «организации для СССР второго Вьетнама», как было высказано на специальном совещании в Госдепе США в феврале 1979 года. Но к этому времени партизан уже не было. Были регулярные части Советской Армии.



Нас не надо жалеть

Очень много грязи было вылито на афганцев ещё совсем недавно. Очень много раз приходилось слышать от политиков, а вслед за ними и простых людей вопрос: зачем? Зачем гибли наши солдаты и офицеры? Стоил ли Афганистан, из которого потом мы просто ушли, таких жертв?



Спорить ни с кем не намерен. Считал и считаю до сих пор, что наши солдаты не только интернациональный долг выполняли. Они защищали южные рубежи СССР. Точно так же, как сейчас это делают те, кто выполняет свой долг в Сирии. Солдаты защищали своих матерей, отцов, невест, детей… Свои семьи. Настоящие и будущие…



В составе Ограниченного контингента советских войск прошли службу 525,5 тыс. человек! Более полумиллиона! А общее число военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, — около 620 тысяч!



Из них 13833 погибли (офицеров и генералов — 1979 чел.), 49985 были ранены, стали инвалидами 6669 человек. Кроме этого, погибло 572 сотрудника КГБ и 28 сотрудников МВД. Число жертв пополнили и 172 военных советника (из них 144 — офицеры).



Когда на праздничных улицах российских городов иногда встречается ветеран Афганистана, увешанный наградами разных мастей, всегда хочется спросить: за какие такие подвиги ты их получил? Какую-нибудь медаль «За отвагу на Саланге»?



Всего за время войны в Афганистане (за весь период) орденами и медалями награждено чуть более 200 тысяч человек. 86 афганцев стали Героями Советского Союза (28 посмертно). Награды, особенно в первый период войны, давали не часто. Может потому и смотрят сегодня с уважением на солдата с медалью «За отвагу» или «За боевые заслуги». За дело получил…







И все-таки мы победили

40 лет… А что началось 40 лет назад? Наша победа или наше поражение? Кто победил в той войне? Этот вопрос уже много лет муссируется в СМИ. Нас убеждают, что уход Советской Армии из Афганистана — это поражение. Но спросите любого афганца: победил он или проиграл?



Да, были поражения в отдельных боях и даже операциях. Помню гибель батальона капитана Королева в конце апреля 1984 года. Об этом не принято говорить. Но память о мужественном комбате Александре Королеве надо сохранить. Он управлял батальоном до самой смерти. Шесть пулевых ранений потом насчитали медики!



Но ведь были и победы. Победы, которые свели сопротивление моджахедов к минимуму. Один из видных американских разведчиков, руководитель разведывательно-научного бюро Государственного департамента сказал в 1997 году:

«В 1985-м были реальные опасения того, что моджахеды терпят поражение, что их стало меньше, что они разваливаются на части. Потери у них были велики, а ответный ущерб советским войскам незначителен».



Заметьте, это было сказано о времени, когда потери СССР были самыми значительными (1984 год — 2346 чел., 1985 год — 1868 чел.). Можно представить, какие потери были у духов. Другой вопрос: какие цели войны в новой политической реальности?



Война превратилась в рутину. Зашла в тупик, как, к примеру, война на Донбассе сегодня. Потому и было принято решение о выводе войск. В принципе, решение было правильное. К 1989 году Афганистан потерял первостепенное значение как плацдарм для нападения на СССР. Запад активизировался в Ираке, Иране и Сирии.



Афганистан продолжается в Сирии

Сегодня нам настойчиво говорят о некоей похожести войны в Афганистане и войны в Сирии. Намекая при этом, что и окончание сирийской компании будет таким же. Тупик и уход не солоно хлебавши. Причем делается это достаточно часто и разными авторами.



Так, совсем недавно отличился ливанский журналист Басам Мукдад, который в своей статье «Сирия — второй Афганистан для России» (سوريا أفغانستان الثانية لروسيا) объясняет свою точку зрения и мотивирует её на основании высказываний некоторых российских политиков. Лейтмотивом материала ливанского журналиста проходит мысль о том, что Россия — ненадежный партнер, и верить ей нельзя.

«Асад должен упредить действия Москвы и выгнать русских из Сирии».



Слишком сильны позиции нашей страны в регионе. И военные, и политические. Мы единственная страна, которая действует не нарушая законов. Ни международных, ни сирийских. Да и авиабаза в Хмеймиме вместе с базой ВМФ в Тартусе доставляют много хлопот противникам президента Асада.



На Кавказе и в Сирии тоже Афганистан

40 лет назад началась война в Афганистане. 30 лет назад она, как мы тогда считали, закончилась для нас. Хотя более 200 солдат и офицеров Советской Армии до сих пор разыскивают наши специалисты на территории этой страны. Но война не забыта. Она продолжается.



Я не зря упомянул о статье ливанского журналиста в материале, посвященном 40-летию ввода наших войск в Афганистан. Это показатель того, что эта война продолжается уже в Сирии. И будет продолжаться дальше. Хотим мы этого или не хотим. Как Вьетнам для американцев или Северная Корея для китайцев.



Солдаты, которые воевали в афганских горах, стали отцами солдат на Кавказе и в Сирии. Подвиги афганцев — это подвиги их сынов. Это гордость России. Это соль земли русской. И бороться с нами будут постоянно. Трусы не любят героев. Но трусы остаются трусами всегда и бегут при первой опасности. А мы помним героев, и дети наши помнят, и внуки… В этом году мы отмечаем уже вторую дату, которая вошла в сердце огромного количества советских солдат и офицеров. Которая оставила след в жизни миллионов советских людей. Именно в сердце. 40 лет назад СССР ввел войска в Афганистан… Я имею в виду не только тех, кто прошел свою часть пути афганскими дорогами, но и тех, кто по каким-то причинам туда не поехал. Тех, кто ждал своего афганца дома. А таких были тысячи.Вот написал цифру и не поверил. Как же быстро летит время! Почему-то седой ветеран, который подходит к стеле с именами погибших в Афганистане 2 августа, не вызывает такого ощущения, как простая цифра. Наверное, мы привыкли к тому, что ветеран всегда старый и седой… И смотрим глазами тех ветеранов, которые несут цветы к противоположной стеле с имена погибших на Кавказе. Молодые ветераны…Афганистан начинался для каждого по-разному. Мне вспомнился случай, который произошел в начале 80-х в одном из райцентров Сурхандарьинской области (сейчас вилаята). Случай, который немного изменил моё отношение к жителям погранзоны. Случай, с которого началось моё знакомство с участниками боевых действий…Вопреки общепринятому мнению, из Термеза одними из первых на территорию Афганистана входили не солдаты-срочники, а «партизаны». Я вспоминаю разговор в чайхане с одним водителем ЗИЛ-131. Пожилой мужчина, лет 65 или что-то около этого. Оказалось, что он в конце 79-го — начале 80-го был в составе автобата, который входил в числе первых в Афганистан.Дело в том, что соединения, которые находились на границе, были кадрированными, т.е. не имели личного состава в положенном количестве и в развертывались до полного штата за счет местных запасников. Точно так же происходило с автотехникой.Пожилой водитель только что получил мечту всей жизни — новый ЗИЛ- 131. А тут приказ отмобилизовать именно его автомобиль в распоряжение воинской части. Отдавать машину водитель не захотел и поехал в составе батальона в Афганистан. Вернулся вместе с машиной только в марте 80-го. Кстати, о каких-то боях он вообще не рассказывал…Бои начались позже. Когда духи стали получать военную помощь от США. Когда стали реализовывать решение об «организации для СССР второго Вьетнама», как было высказано на специальном совещании в Госдепе США в феврале 1979 года. Но к этому времени партизан уже не было. Были регулярные части Советской Армии.Очень много грязи было вылито на афганцев ещё совсем недавно. Очень много раз приходилось слышать от политиков, а вслед за ними и простых людей вопрос: зачем? Зачем гибли наши солдаты и офицеры? Стоил ли Афганистан, из которого потом мы просто ушли, таких жертв?Спорить ни с кем не намерен. Считал и считаю до сих пор, что наши солдаты не только интернациональный долг выполняли. Они защищали южные рубежи СССР. Точно так же, как сейчас это делают те, кто выполняет свой долг в Сирии. Солдаты защищали своих матерей, отцов, невест, детей… Свои семьи. Настоящие и будущие…В составе Ограниченного контингента советских войск прошли службу 525,5 тыс. человек! Более полумиллиона! А общее число военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, — около 620 тысяч!Из них 13833 погибли (офицеров и генералов — 1979 чел.), 49985 были ранены, стали инвалидами 6669 человек. Кроме этого, погибло 572 сотрудника КГБ и 28 сотрудников МВД. Число жертв пополнили и 172 военных советника (из них 144 — офицеры).Когда на праздничных улицах российских городов иногда встречается ветеран Афганистана, увешанный наградами разных мастей, всегда хочется спросить: за какие такие подвиги ты их получил? Какую-нибудь медаль «За отвагу на Саланге»?Всего за время войны в Афганистане (за весь период) орденами и медалями награждено чуть более 200 тысяч человек. 86 афганцев стали Героями Советского Союза (28 посмертно). Награды, особенно в первый период войны, давали не часто. Может потому и смотрят сегодня с уважением на солдата с медалью «За отвагу» или «За боевые заслуги». За дело получил…40 лет… А что началось 40 лет назад? Наша победа или наше поражение? Кто победил в той войне? Этот вопрос уже много лет муссируется в СМИ. Нас убеждают, что уход Советской Армии из Афганистана — это поражение. Но спросите любого афганца: победил он или проиграл?Да, были поражения в отдельных боях и даже операциях. Помню гибель батальона капитана Королева в конце апреля 1984 года. Об этом не принято говорить. Но память о мужественном комбате Александре Королеве надо сохранить. Он управлял батальоном до самой смерти. Шесть пулевых ранений потом насчитали медики!Но ведь были и победы. Победы, которые свели сопротивление моджахедов к минимуму. Один из видных американских разведчиков, руководитель разведывательно-научного бюро Государственного департамента сказал в 1997 году:Заметьте, это было сказано о времени, когда потери СССР были самыми значительными (1984 год — 2346 чел., 1985 год — 1868 чел.). Можно представить, какие потери были у духов. Другой вопрос: какие цели войны в новой политической реальности?Война превратилась в рутину. Зашла в тупик, как, к примеру, война на Донбассе сегодня. Потому и было принято решение о выводе войск. В принципе, решение было правильное. К 1989 году Афганистан потерял первостепенное значение как плацдарм для нападения на СССР. Запад активизировался в Ираке, Иране и Сирии.Сегодня нам настойчиво говорят о некоей похожести войны в Афганистане и войны в Сирии. Намекая при этом, что и окончание сирийской компании будет таким же. Тупик и уход не солоно хлебавши. Причем делается это достаточно часто и разными авторами.Так, совсем недавно отличился ливанский журналист Басам Мукдад, который в своей статье «Сирия — второй Афганистан для России» (سوريا أفغانستان الثانية لروسيا) объясняет свою точку зрения и мотивирует её на основании высказываний некоторых российских политиков. Лейтмотивом материала ливанского журналиста проходит мысль о том, что Россия — ненадежный партнер, и верить ей нельзя.Слишком сильны позиции нашей страны в регионе. И военные, и политические. Мы единственная страна, которая действует не нарушая законов. Ни международных, ни сирийских. Да и авиабаза в Хмеймиме вместе с базой ВМФ в Тартусе доставляют много хлопот противникам президента Асада.40 лет назад началась война в Афганистане. 30 лет назад она, как мы тогда считали, закончилась для нас. Хотя более 200 солдат и офицеров Советской Армии до сих пор разыскивают наши специалисты на территории этой страны. Но война не забыта. Она продолжается.Я не зря упомянул о статье ливанского журналиста в материале, посвященном 40-летию ввода наших войск в Афганистан. Это показатель того, что эта война продолжается уже в Сирии. И будет продолжаться дальше. Хотим мы этого или не хотим. Как Вьетнам для американцев или Северная Корея для китайцев.Солдаты, которые воевали в афганских горах, стали отцами солдат на Кавказе и в Сирии. Подвиги афганцев — это подвиги их сынов. Это гордость России. Это соль земли русской. И бороться с нами будут постоянно. Трусы не любят героев. Но трусы остаются трусами всегда и бегут при первой опасности. А мы помним героев, и дети наши помнят, и внуки… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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