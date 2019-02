Сорок человек погибли в пожаре в жилом доме в Бангладеше, совмещенном со складом химикатов

Как минимум сорок человек стали жертвами пожара в Бангладеше.

В столице Дакка загорелся четырехэтажный жилой доме, сообщил глава противопожарной службы Али Ахмед.

"К настоящему моменту мы обнаружили 41 тело. Число жертв может увеличиться", - передает его слова Agence France-Presse.

Пожар начался в среду в 22:30 по местному времени (19:30 мск).

Как данным СМИ, это жилое здание использовалось как склад химикатов.



Также поступают данные, что число жертв увеличилось до 53 человек.

Ранее в общежитии Иркутска начался пожар в одной из комнат. Оперативно было эвакуировано более 500 человек.

At least 41 killed after a huge fire breaks out in an apartment building at a chemical warehouse in Dhaka, Bangladesh pic.twitter.com/rRbkgKEXWL