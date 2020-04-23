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Сорочкин - всё: Путин подписал указ об отставке замглавы СКР

23 апреля 2020, 17:10  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин отправил в отставку Александра Сорочкина - руководителя главного военного Следственного управления СК РФ и заместителя главы СК Александра Бастрыкина. В указе сказано, что Сорочкина также освобождают от военной службы.
На официальном портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина. В документе сказано, что генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин освобождён от должности и уволен с военной службы.
Сорочкин с 2011 года занимал должность заместителя председателя Следственного комитета России, руководил Главным военным следственным управлением.
Отправленному в отставку Александру Сорочкину 62 года.

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