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Соринка в чужом глазу: Российский политолог напомнил Помпео о масштабах коррупции в США
11 декабря 2018, 20:24 • 109 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство России в коррупции. Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян отметил по этому поводу, что здесь очень применительно известное высказывание: "В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Все же даже в сравнении с российскими американские масштабы коррупции поражают. Только в одном лишь 2017-м фискальном году уровень корпоративных краж в США составил почти один триллион долларов.
"По данным "Форбс" и еще нескольких изданий, уровень корпоративных краж в Америке за 2017-й фискальный год составил почти триллион долларов — 970 миллиардов долларов", — отметил Ордуханян.
При этом, пояснил политолог, все это лишь данные американской прессы. В реальности масштабы коррупции в США могут быть и того больше.
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