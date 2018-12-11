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Соринка в чужом глазу: Российский политолог напомнил Помпео о масштабах коррупции в США

11 декабря 2018, 20:24  •  109 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство России в коррупции. Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян отметил по этому поводу, что здесь очень применительно известное высказывание: "В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Все же даже в сравнении с российскими американские масштабы коррупции поражают. Только в одном лишь 2017-м фискальном году уровень корпоративных краж в США составил почти один триллион долларов.
Так, напомним, что, комментируя отправку двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 российских ВКС в Венесуэлу, глава американской дипломатии заявил, что "два коррумпированных правительства" в Москве и Каракасе "разбазаривают государственные средства", пока их люди страдают.
"По данным "Форбс" и еще нескольких изданий, уровень корпоративных краж в Америке за 2017-й фискальный год составил почти триллион долларов — 970 миллиардов долларов", — отметил Ордуханян.
При этом, пояснил политолог, все это лишь данные американской прессы. В реальности масштабы коррупции в США могут быть и того больше.
"Только в отличие от наших коррупционеров, которые все украденное складируют у себя в квартире, у них это намного более отлажено. Они уводят деньги, что называется, без шума и пыли: через фонды и офшоры. Но от этого коррупционное преступление не перестает быть коррупцией. Поэтому господин Помпео пускай, так сказать, бревнышко у себя в глазу поищет, прежде чем у нас соринки искать. А то, что он так отреагировал, – это лишний раз говорит о том, что правильно мы это сделали. Если они нас обкладывают со всех сторон – пускай и они немножко наших белых лебедей увидят", — резюмировал эксперт.

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