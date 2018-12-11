Соринка в чужом глазу: Российский политолог напомнил Помпео о масштабах коррупции в США

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство России в коррупции. Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян отметил по этому поводу, что здесь очень применительно известное высказывание: "В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Все же даже в сравнении с российскими американские масштабы коррупции поражают. Только в одном лишь 2017-м фискальном году уровень корпоративных краж в США составил почти один триллион долларов.

Так, напомним, что, комментируя отправку двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 российских ВКС в Венесуэлу, глава американской дипломатии заявил, что "два коррумпированных правительства" в Москве и Каракасе "разбазаривают государственные средства", пока их люди страдают.

"По данным "Форбс" и еще нескольких изданий, уровень корпоративных краж в Америке за 2017-й фискальный год составил почти триллион долларов — 970 миллиардов долларов", — отметил Ордуханян.

При этом, пояснил политолог, все это лишь данные американской прессы. В реальности масштабы коррупции в США могут быть и того больше.