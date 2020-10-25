«Соревнуются в публичных заявлениях»: в Москве отреагировали на идею депутата Рады потребовать от России компенсации

Глава украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Кира Рудик заявила, что Киев «имеет право» требовать от России миллиарды долларов за «нанесённый ею ущерб». При этом она не уточнила, когда такой инициативе может быть дан ход. В Госдуме, комментируя высказывание украинского парламентария, отметили, что политики в Киеве «соревнуются между собой в публичных заявлениях» вместо налаживания диалога между странами. В то же время в Совете Федерации напомнили, что именно Россия занимается активным развитием и восстановлением полуострова.

Глава украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Кира Рудик сообщила, что её фракция выступает за законопроект об установлении размера денежной компенсации, которую Киев может потребовать от Москвы за якобы «нанесённый ущерб». Об этом Рудик заявила в ходе выступления на киевском форуме по безопасности.

По её словам, соответствующий проект в настоящее время «рассматривается в комитете».

«Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», — цитирует депутата РИА Новости.

Рудик заявила, что пока не ясно, сколько Киев должен требовать — «$5 млрд, $50 млрд или $500 млрд».

Она также высказала мнение, что Украина обязательно потребует компенсацию, но не уточнила, когда именно это может произойти.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя в беседе с RT заявление Рудик, отметил, что украинскими политиками «движет неуемная тяга к самопиару».

«Сегодня в Верховной раде Крым стал неким медиатрамплином для различных личностей, которые соревнуются между собой в публичных заявлениях, как «вернуть» полуостров в состав Украины и сколько денег потребовать с Москвы. Но мы, к сожалению, не слышим в Раде здравых предложений, как налаживать и возобновить диалог между нашими странами», — отметил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате проведённого референдума, результаты которого украинская сторона признавать отказывается. Более 96% принявших участие в плебисците жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в свою очередь напомнил, что Россия активно занимается восстановлением инфраструктуры региона.

«Россия не будет никому ничего выплачивать. Они всегда забывают о том, что в Крыму был проведён референдум. Как раз всё это Россия сейчас восстанавливает, вкладывая в это, если пересчитать, миллиарды долларов: строительство моста, «Тавриды»...», — высказался сенатор.

Это не первый раз, когда на Украине высказывают требования о получении компенсаций от России. Так, в ноябре 2019 года украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе «должна выплатить Украине репарации». Министр высказался, что только после этого Киев будет заниматься восстановлением региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное заявление неудачным, напомнив, что российская сторона не является участником данного конфликта.

«Это внутриукраинский конфликт, Россия в настоящее время делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы», — отметил тогда Песков.

Reuters

© Sergei Karpukhin

Также в 2019 году администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, якобы понесённых из-за воссоединения Крыма к России. В администрации тогда заявили, что стоимость закрепленного за филиалами АМПУ имущества может составить более 3 млрд рублей.

В Госдуме данное требование тогда назвали безосновательным. В частности, депутат Думы от Севастополя Дмитрий Белик указал, что для подобного иска нет никаких оснований. В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что подобные действия украинской стороны сигнализируют о том, что «Украине явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера». Он также добавил, что подобные претензии не имеют никаких юридических оснований.

Стоит отметить, что в 2019 году занимавший тогда пост вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова к тому, что Европейский союз перестанет продлевать санкции в отношении России, однако в таком случае Киев намерен получить «максимальную компенсацию» от ЕС.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов тогда отметил, что украинские чиновники «постоянно стоят с протянутой рукой и у всех клянчат деньги якобы на развитие Украины».