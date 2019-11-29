Соревнуются с Пол Потом? Витязева объяснила, чем оборачивается "забота" США

Юлия Витязева в соцсетях объяснила, что такое настоящая "забота" США о судьбе других народов. По словам журналистки, это неизменно приводит к трагедии. Витязева опубликовала скриншот сообщений из Twitter Госдепартамента США. Два раза за час там написали о мировых проблемах. Сначала речь шла о народе Венесуэлы. Госдеп США считает, что его проблемы нельзя решить, пока у власти стоит Мадуро. Потом американцы "забеспокоились" об Иране. По мнению Госдепа, протесты в этой стране проходят из-за того, что "иранское руководство не выполнило свои обязательства перед иранским народом".

"Twitter Госдепа США мог бы претендовать на лучший сборник анекдотов, если бы за каждым словом, там опубликованным, не стояли бы судьбы целых народов, забота о "благополучии" которых всегда оборачивается трагедиями", - написала Юлия Витязева.

В комментариях пользователи вспомнили о войне в Сирии. В Рунете считают, что американское руководство "соревнуется с Пол Потом" по "количеству смертей".