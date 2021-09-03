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Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена

03 сентября 2021, 07:15  •  148 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая короткой глумливой фразой разгадала позу президента США Джо Байдена во время встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Свой весьма дерзкий, если не глумливый комментарий депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая оставила на странице в Facebook под постом политтехнолога Олега Пастернака о встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Политический эксперт предложил подписчикам разгадать смысл поз и жестов глав государств на фото: "Что там говорят психологи о позах и жестах?".
Под постом в комментариях народ резвился как мог. Кто шутил, кто всерьёз попытался было разгадать тайный смысл поз президентов.
"Байден частично закрыт - с самого начала желал бы уйти. Об этом и ноги, и маска говорят. Наш открыт к общению", - считает Анна Тенетко.
"Байден снова спит", - предположил Виктор Александрович.
А соратница Зеленского по партии Елизавета Богуцкая отличилась довольно дерзким комментарием. Ей хватило всего четырёх слов.
"Байден просто хочет в туалет", - написала нардеп.

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