Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая короткой глумливой фразой разгадала позу президента США Джо Байдена во время встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Свой весьма дерзкий, если не глумливый комментарий депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая оставила на странице в Facebook под постом политтехнолога Олега Пастернака о встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Политический эксперт предложил подписчикам разгадать смысл поз и жестов глав государств на фото: "Что там говорят психологи о позах и жестах?".

Под постом в комментариях народ резвился как мог. Кто шутил, кто всерьёз попытался было разгадать тайный смысл поз президентов.

"Байден частично закрыт - с самого начала желал бы уйти. Об этом и ноги, и маска говорят. Наш открыт к общению", - считает Анна Тенетко.

"Байден снова спит", - предположил Виктор Александрович.

А соратница Зеленского по партии Елизавета Богуцкая отличилась довольно дерзким комментарием. Ей хватило всего четырёх слов.

"Байден просто хочет в туалет", - написала нардеп.