Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com

Нардеп уверяет, что мова все больше популярна в Незалежной

На Украине через десять лет забудут о русском языке. Об этом заявила замруководителя пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Галина Янченко.

По ее разумению, идея об особом статусе языка Пушкина и Булгакова в соборной давно устарела и не является актуальной.

"Считаю, что языковая проблема на Украине – искусственная, и разжигается исключительно пророссийскими политическими партиями. Которые сегодня пытаются оспорить и отменить действие закона, который защищает украинский язык, в Конституционном суде Украины", – написала пани Янченко в "Фейсбук".

Украинка отметила, что сама родилась в русскоязычной семье, однако в подростковом возрасте сознательно перешла на мову. Она назвала свой выбор проявлением патриотизма, и уже 17 лет украинский является для нее основным языком общения на работе и в жизни.

"Ежегодно украинский становится все более популярным, и еще лет за десять вопрос "русского языка" окончательно потеряет актуальность для нашей страны", – резюмировала "слуга народа".

Буквально накануне громким заявлением отметился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его утверждению, русский язык не может быть вторым государственным на Украине, его не нужно учить, его "надо знать". При этом он подчеркнул, что в стране должен быть второй госязык, "но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада", сообщал "112".Его речь возбудила "зрадников" и "переможцев". В комментариях пользователи указали пану Данилову, где на карте находится США или Британия, а также посоветовали сделать вторым государственным польский язык.

Или вообще, не изучать никаких мов, поскольку "у панов батрачить или папуасами гнуться перед хозяевами с Запада можно и без языков".

Напомним, сейчас Конституционный суд страны приступил к рассмотрению на соответствие Конституции положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С соответствующим запросом в КС обратился 51 депутат Верховной рады. Парламентарии считают, что в основном законе Незалежной гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков нацменьшинств. Однако новый, времен экс-президента Петра Порошенко и постмайданных деятелей, закон о языке противоречит этому.

