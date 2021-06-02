Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО

02 июня 2021, 20:35  •  144 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нардеп усмотрела в беседе с журналистом провокацию
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Украина 24" не стала отвечать на вопрос ведущей о том, знает ли она, сколько стран входит в НАТО. Парламентарий сочла его провокационным.
"Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит", – заявила соратница президента Владимира Зеленского.
Ведущая Наталья Влащенко переспросила нардепа, является ли вопрос о количестве участников НАТО провокационным, пани Безуглая ответила утвердительно.
До этого она минут десять не могла толком объяснить, зачем вообще Незалежной рваться в альянс, который не дает гарантий, что в случае военного вторжения противника, блок реально встанет на защиту соборной. Даже с учетом пятой статьи блока.
Накануне вышло большое интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем лидер украинцев заявил, что придумал "план Б" для западных старших товарищей, согласно которому США и ЕС должны гарантировать Незалежной безопасность до вступления в НАТО.
А еще ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что украинцев не пригласили на предстоящий 14 июня в Брюсселе саммит альянса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
31 мая 2021, 15:25
Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.