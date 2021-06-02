Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Нардеп усмотрела в беседе с журналистом провокацию

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Украина 24" не стала отвечать на вопрос ведущей о том, знает ли она, сколько стран входит в НАТО. Парламентарий сочла его провокационным.

"Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит", – заявила соратница президента Владимира Зеленского.

Ведущая Наталья Влащенко переспросила нардепа, является ли вопрос о количестве участников НАТО провокационным, пани Безуглая ответила утвердительно.

До этого она минут десять не могла толком объяснить, зачем вообще Незалежной рваться в альянс, который не дает гарантий, что в случае военного вторжения противника, блок реально встанет на защиту соборной. Даже с учетом пятой статьи блока.

Накануне вышло большое интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем лидер украинцев заявил, что придумал "план Б" для западных старших товарищей, согласно которому США и ЕС должны гарантировать Незалежной безопасность до вступления в НАТО.

А еще ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что украинцев не пригласили на предстоящий 14 июня в Брюсселе саммит альянса.

