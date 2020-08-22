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Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга

22 августа 2020, 08:00  •  128 • Политика
Белорусские рабочие прогнали оппозиционерку Марию Колесникову, которая приехала их поддержать на Белорусский металлургический завод. В похожей ситуации ранее оказался Лукашенко, только он не стал бежать, а переломил ситуацию в свою пользу.
Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) оказались не рады визиту оппозиционерки Марии Колесниковой, которая приехала поддержать их забастовку. Политической деятельнице пришлось срочно ретироваться.
Соратница Светланы Тихановской прибыла на встречу с рабочими в компании людей с бело-красными флагами белорусских националистов. Однако работяги даже не стали её слушать. Все слова оппозиционерки были заглушены громким скандированием "Уходи!"
В итоге Колесниковой ничего не осталось делать, кроме как покинуть БМЗ. Она села в иномарку и уехала, так и не выступив с речью.
Встретили неприветливо, но по-пролетарски, - комментирует казус белорусской оппозиции политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале.
Напомним, что ряд государственных заводов Белоруссии объявил забастовку в связи с несогласием с результатами выборов президента страны, которые прошли в воскресенье 9 августа. Президент страны Александр Лукашенко также ездил к людям на завод, чтобы успокоить людей и убедить их прекратить забастовку, и тоже был встречен неприветливо, но в отличие от соратницы Светланы Тихановской не стал убегать, а переломил ситуацию в свою пользу.

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