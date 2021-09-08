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Соратница Навального в Таллине раскрыла "новую тактику" Кремля

08 сентября 2021, 20:10  •  174 • Политика
Любовь Соболь, юрист Алексея Навального, бежала из России в августе. Теперь она внезапно объявилась в Таллине и раскрыла "новую тактику" Кремля.
Финская журналистка Арья Паананен встретилась с Соболь на полях конференции имени Леннарта Мери, побеседовала с оппозиционершей и попыталась выдать её слова как сенсацию, хотя в интервью юрист Навального ничего нового не сказала.
В статье, опубликованной изданием Ilta-Sanomat, напомнили, что из России Соболь улетела в Стамбул. Поговаривали, что она там не останется и предпочтёт перебраться куда-то ещё. Сейчас она прилетела в Эстонию. Куда поедет дальше, помощница Навального не рассказывает, но ясно, что в Россию пока точно не полетит, отметила Паананен.
"Я не рассказываю о своём маршруте по причинам безопасности. Пусть Путин ещё понервничает на этот счёт", - заявила Соболь.
Она отметила, что в России сейчас почти невозможно действовать тем, кто считает себя политическим противником действующей власти. Оппозиция может или отправиться в тюрьму, или уехать из России. Юрист Навального предпочла второй вариант. При этом она заявила: политическим эмигрантом себя не считает.
"Неужели у Кремля появилась новая тактика – способствовать добровольной ссылке представителей оппозиции?" – задалась Паананен вопросом после общения с Любовью Соболь.
Сама оппозиционерка считает, что в России отправлять в тюрьму её не хотели, но намеревались контролировать, чтобы она не продвигала проекты Навального, связанные с выборами.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, осуждённая на 1,5 года ограничения свободы, уехала из России в Финляндию.

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