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Соратница Навального Певчих боится оранжевого цвета: Доктор Сосновский выдал "диагноз"
10 июня 2021, 22:00 • 145 • Политика
Сопровождавшая Алексея Навального во время инцидента с "отравлением" Мария Певчих призналась в страхе перед оранжевым цветом. "Ярко выраженная цветофобия оранжевых тонов на фоне комплекса собственной неполноценности, обрамлённой нелюбовью, ненавистью и своим детством", - выдал "диагноз" доктор Сосновский.
Соратница Алексея Навального по ФБК* Мария Певчих, сопровождавшая "борца с режимом" во время "отравления", призналась, что боится оранжевого цвета. Политолог Александр Сосновский вынес свой "диагноз".
По его словам, боязнь оранжевого цвета очень настораживает. Политолог напомнил, что в СССР была популярна "Оранжевая песня". По всему выходит, что Певчих не пела детских песен страны Советов.
- написал полушутя эксперт в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".
Также он отметил, что спецслужбы США много лет работали с "Агентом Оранж". Это не человек, а препарат, который американцы использовали во Вьетнаме как химическое оружие, объяснил политолог.
- добавил Сосновский.
Он отметил, что "Агент Оранж" - это вещество-дефолиант. При попадании в организм оно вызывает различные болезни, включая нарушения нормального протекания беременности.
- выдал свой "диагноз" политолог.
После этого он на всякий случай уточнил, что всё вышесказанное является иронией.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 09.06.2021 - экстремистская организация.
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