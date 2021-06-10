Соратница Навального Певчих боится оранжевого цвета: Доктор Сосновский выдал "диагноз"

Сопровождавшая Алексея Навального во время инцидента с "отравлением" Мария Певчих призналась в страхе перед оранжевым цветом. "Ярко выраженная цветофобия оранжевых тонов на фоне комплекса собственной неполноценности, обрамлённой нелюбовью, ненавистью и своим детством", - выдал "диагноз" доктор Сосновский.

Соратница Алексея Навального по ФБК* Мария Певчих, сопровождавшая "борца с режимом" во время "отравления", призналась, что боится оранжевого цвета. Политолог Александр Сосновский вынес свой "диагноз".

По его словам, боязнь оранжевого цвета очень настораживает. Политолог напомнил, что в СССР была популярна "Оранжевая песня". По всему выходит, что Певчих не пела детских песен страны Советов.

Вывод: гражданка П., она же Мария Певчих, она же бывшая нашего С., она же сотрудник запрещённой в РФ организации, воспитывалась во враждебной среде и, вероятно, была завербована МИ 6 или ЦРУ ещё в детском садике,

- написал полушутя эксперт в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".

Также он отметил, что спецслужбы США много лет работали с "Агентом Оранж". Это не человек, а препарат, который американцы использовали во Вьетнаме как химическое оружие, объяснил политолог.

В подсознании пациентки, которая, как мы писали выше, имела контакты с агентами США, укоренился страх перед всем, где есть два понятия - агент и Оранж,

- добавил Сосновский.

Он отметил, что "Агент Оранж" - это вещество-дефолиант. При попадании в организм оно вызывает различные болезни, включая нарушения нормального протекания беременности.

Ярко выраженная цветофобия оранжевых тонов на фоне комплекса собственной неполноценности, обрамлённой нелюбовью, ненавистью и своим детством,

- выдал свой "диагноз" политолог.

После этого он на всякий случай уточнил, что всё вышесказанное является иронией.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 09.06.2021 - экстремистская организация.