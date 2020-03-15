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Соратников Катасонова подвергли дополнительным проверкам в Госдуме России - СМИ
15 марта 2020, 17:35 • 106 • Политика
Как сообщают СМИ, сотрудники ФСО подвергли дополнительным проверкам в Госдуме России соратников депутата Сергея Катасонова.
Контактировавшие с парламентарием Сергеем Катасоновым депутаты Госдумы России пожаловались на то, что сотрудники ФСО организовали для них дополнительные проверки на входе в здание. Об этом РИА ФАН сообщили информированные источники.
"Дискомфорта особого от этого мы не испытали, потому что внимательность и осторожность в таких вопросах необходимы", - пояснил инсайдер.
При этом паники не наблюдаются, несмотря на дополнительные меры предосторожности в отношении соратников Катасонова.
Как напоминает Polit.info, депутат Сергей Катасонов был принудительно помещён в карантин после поездки во Францию. Парламентарию аннулировали пропуск в Госдуму, но после проверки выяснилось, что он не болен.
"Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус - отрицательный!" - заявил политик.
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