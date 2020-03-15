Соратников Катасонова подвергли дополнительным проверкам в Госдуме России - СМИ

Контактировавшие с парламентарием Сергеем Катасоновым депутаты Госдумы России пожаловались на то, что сотрудники ФСО организовали для них дополнительные проверки на входе в здание. Об этом РИА ФАН сообщили информированные источники.

"Дискомфорта особого от этого мы не испытали, потому что внимательность и осторожность в таких вопросах необходимы", - пояснил инсайдер.

При этом паники не наблюдаются, несмотря на дополнительные меры предосторожности в отношении соратников Катасонова.

Как напоминает Polit.info, депутат Сергей Катасонов был принудительно помещён в карантин после поездки во Францию. Парламентарию аннулировали пропуск в Госдуму, но после проверки выяснилось, что он не болен.

"Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус - отрицательный!" - заявил политик.