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Соратники Жириновского выдвинули обвинения о "сенсациях" на здоровье политика
12 февраля 2022, 02:35 • 88 • Политика
Владимир Жириновский находится в больнице и информация о состоянии его здоровья, поступившая от различных источников, сильно разнится. Соратники политика выдвинули обвинение против тех, кто раздувает "сенсации".
В центральном аппарате партии ЛДПР сообщили, что некие злоумышленники обращаются по телефону к активистам партии, работающим в регионах. Им передают информацию, которая не соответствует действительности.
"Лица, не имеющие к ЛДПР никакого отношения, но желающие создать "сенсацию", распространяют в социальных сетях и посредством телефонных звонков ложную информацию о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского", - приводят "Народные Новости" комментарий аппарата.
Первый замглавы центрального аппарата партии Сергей Каргинов сообщил: глава фракции идёт на поправку. Его жизни ничего не угрожает.
Соратники Жириновского уже направили обращение в ФСБ и МВД. Они хотят, чтобы было проведено расследование по факту распространения фейков.
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