Соратники Жириновского выдвинули обвинения о "сенсациях" на здоровье политика

Владимир Жириновский находится в больнице и информация о состоянии его здоровья, поступившая от различных источников, сильно разнится. Соратники политика выдвинули обвинение против тех, кто раздувает "сенсации".

В центральном аппарате партии ЛДПР сообщили, что некие злоумышленники обращаются по телефону к активистам партии, работающим в регионах. Им передают информацию, которая не соответствует действительности.

"Лица, не имеющие к ЛДПР никакого отношения, но желающие создать "сенсацию", распространяют в социальных сетях и посредством телефонных звонков ложную информацию о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского", - приводят "Народные Новости" комментарий аппарата.

Первый замглавы центрального аппарата партии Сергей Каргинов сообщил: глава фракции идёт на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

Соратники Жириновского уже направили обращение в ФСБ и МВД. Они хотят, чтобы было проведено расследование по факту распространения фейков.