Соратники Тихановской хотели ее убить - СМИ

Светлана Тихановская. Фото: AP/TASS

Обозреватель считает, что устранение главной соперницы Лукашенко могло усилить волну протестов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой своих же соратников. Как отмечает обозреватель Александр Игорев, согласно этой неподтвержденной версии, в Центризбиркоме некие таинственные силовики стали угрожать ей жизнью семьи, и включили аудиопрослушку, на которой можно было определить речь сотрудников ее штаба. А зарубежные кураторы определили судьбу кандидата, обсудив вопрос ее физического устранения.

Как отмечает источник, согласно этой версии, те, кто выступал за раскачку ситуации, могли выбрать Тихановскую главной жертвой на "знамени выступлений" против действующей власти в лице Лукашенко. Такая точка зрения активно прослеживается на просторах белорусского Интернета. Не так давно стало известно, что на нее готовилось покушение. Однако КГБ удалось его предотвратить.

А позже Тихановская уехала в Литву, откуда обратилась к гражданам со словами о том, что никто не заставлял ее покидать страну. Впрочем, многие высказывают подозрения о том, что Светлана сделала это под внешним давлением, опасаясь за жизнь членов своей семьи. Решение об эмиграции она приняла спустя какие-то семь часов, которые провела в Центризбиркоме, куда, по слухам, и зашли те самые силовики.

Тихановская действительно сыграла роль символа среди оппозиционеров, однако не потянула свалившейся на нее ноши – события показали, что она была не готова к таким событиям. И по этой причине не выходила на митинги, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Утро.ру" писало ранее, что белорусский политолог Петр Петровский оценил решение проигравшей выборы соперницы Александра Лукашенко тайно уехать в Литву. По его словам, сначала женщина подстрекала людей к беспорядкам, а потом бросила их.