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Соратники рассказали о влиянии жены Ельцина на него

14 марта 2021, 17:15  •  112 • Политика
Наина Ельцина. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наина Иосифовна сдерживала гневные порывы супруга
Борис Ельцин прожил со своей супругой Наиной в браке 51 год, вплоть до своей смерти. Она прошла с ним долгий путь его политической карьеры. Соратники первого президента РФ пролили свет на то, как жена Ельцина влияла на политику России в 1990-х годах.
Советник первого главы России по политическим вопросам Станислав Станкевич рассказал, что Ельцина сдерживала гневные порывы мужа, которые могли бы ухудшить ситуацию в стране. По его словам, за все время президентства Борис Николаевич находился в напряженных отношениях с депутатами и политическими силами. В том, что конфликты не перестали во что-то серьезное и опасное, значительную роль сыграла именно Наина Иосифовна.
А вот руководитель администрации президента РФ в 1993—1996 годах Сергей Филатов сообщил URA.RU, что жена Ельцина не имела никакого влияния на политику, да и не стремилась к этому. Супруга всегда вела себя скромно на людях и никогда не давала своему мужу советы публично.
Наине Ельциной 14 марта исполнилось 89 лет. С этой знаменательной датой вдову первого президента РФ поздравил глава государства Владимир Путин, отметив в своем письме человеческие качества, которыми природа щедро наградила ее.
Ранее Путин и Ельцина лично пообщались по телефону в честь торжественных мероприятий по случаю 90-летия Бориса Ельцина. Первый президент РФ ушел из жизни в 2007-м, лишившись возможности исполнить свою главную мечту.

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