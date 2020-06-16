Соратники президента Украины придумали неожиданный план подачи воды в Крым

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Пропрезидентская партия пытается вывести из-под государственного контроля две ключевые компании водоснабжения

Депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" сочинили законопроект, согласно которому предполагается убрать из перечня не подлежащих приватизации госкомпаний двух предприятий, подававших воду в Крым. Об этом сообщил сегодня представитель партии "Голос" Ярослав Юрчишин в своем "Фейсбук".

Таким образом, соратники действующего президента страны Владимира Зеленского хотят снять запрет на приватизацию Управления Северо-Крымского канала и Управления Главного Каховского магистрального канала. Именно данные украинские предприятия занимаются вопросами водоснабжения полуострова со стороны Незалежной.

По мнению Юрчишина, так "Слуги народа" пытаются найти механизм возобновления поставок воды в Крым, что будет подарком. Правда, не уточнил, кому конкретно. Он убежден, что"для граждан в Крыму вода есть", а дополнительно она нужна только для военной базы ВС России.

Законопроект был рассмотрен на заседании антикоррупционного комитета во вторник, 16 июня. Депутат счастливо сообщил, что его представители отклонили документ. Теперь еще предстоит не допустить его одобрения в Раде.



Информация о возможном объединении Главного Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов в одно предприятие – "Воды Таврии" – появилась еще в начале 2020 года. Тогда также говорилось, что эта затея направлена на то, чтобы возобновить водоснабжение крымчанам, причем как можно быстрее – до начала поливного сезона.

Как считает экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань, создание предприятия "Воды Таврии" направлено на приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины, облегчение подачи воды в Крым и "получения полного контроля над мелиорацией".