Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду

Владимир Жириновский уже не первый день находится в больнице, но члены его партии об этом узнали из СМИ. До этого им соврали о состоянии политика. Правду выдал источник.

Самочувствие главы ЛДПР ухудшилось ещё две недели назад. Тогда же врачи диагностировали COVID-19, однако о диагнозе политик попросил медиков не распространяться.

Жириновский объяснил это тем, что показал себя как убеждённый сторонник вакцинации. По его словам, ему было сделано восемь прививок. Информацию о коронавирусной инфекции у главы фракции политические противники могли использовать в своих интересах.

Соратникам Жириновского соврали о его состоянии. Центральный аппарат партии распространил сообщение, что политик перешёл на режим самоизоляции. Объяснили это широким распространением "омикрона" и высокими цифрами заболеваемости.

Всё это время члены партии думали, что их руководитель работает удалённо. В курсе правды были лишь личные охранники, ближайшие помощники и глава аппарата Жириновского, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимный источник.