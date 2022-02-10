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Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 06:50 • 61 • Политика
Владимир Жириновский уже не первый день находится в больнице, но члены его партии об этом узнали из СМИ. До этого им соврали о состоянии политика. Правду выдал источник.
Самочувствие главы ЛДПР ухудшилось ещё две недели назад. Тогда же врачи диагностировали COVID-19, однако о диагнозе политик попросил медиков не распространяться.
Жириновский объяснил это тем, что показал себя как убеждённый сторонник вакцинации. По его словам, ему было сделано восемь прививок. Информацию о коронавирусной инфекции у главы фракции политические противники могли использовать в своих интересах.
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии. Центральный аппарат партии распространил сообщение, что политик перешёл на режим самоизоляции. Объяснили это широким распространением "омикрона" и высокими цифрами заболеваемости.
Всё это время члены партии думали, что их руководитель работает удалённо. В курсе правды были лишь личные охранники, ближайшие помощники и глава аппарата Жириновского, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимный источник.
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