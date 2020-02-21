Соратника Трампа отправили в тюрьму на 40 месяцев за ложные показания

Суд США приговорил политтехнолога Роджера Стоуна к 40 месяцам тюремного заключения. Об этом пишет телеканал "360".

Стоун считался одним из ближайших советников действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Однако в январе 2019 года его задержали.

По версии следствия, Стоун дал ложные показания, запугивал свидетелей, а также пытался помешать ходу расследования дела о "вмешательстве" России в американские выборы. Кроме того, СМИ сообщали, что он якобы пытался выкупить у WikiLeaks компромат на шефа.