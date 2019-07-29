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Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственном результате" Майдана

29 июля 2019, 07:54  •  154 • Политика
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что идея переименования России в "Московию" противоречит здравому смыслу.
"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича Порошенко, - отметил он в интервью для "Страна.ua". – Такого радо заявления "демонстрируют неадекватность".
Он также добавил, что надо быть серьезными людьми, если хочется серьезного отношения к себе.
Под его критику также попало и решение бывшего президента Незалежной праздновать "День освобождения от Советского Союза".
"История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел, - сказал Бужанский. - Единственный результат Майдана - легализация нацизма".
Ранее сообщалось, что председатель фракции ЛДНР Владимир Жириновский заявил, что Зеленский сможет побыть президентом всего два года, а затем его сметут "кровавый майдан" и тысячи вооруженных людей, которым "не нужен мир". Закончится все "возвращением к России", уверен Владимир Жириновский.
Об этом российский политик написал в своем мессенджере, сравнив нынешнюю ситуацию на Украине с "раком четвертой стадии, метастазы которого распространились по всей стране".
Жириновский отметил, что на Украине проблемы с экономикой, люди массово покидают страну, "которая вся в крови". Зеленскому политик отвел всего год-два, а после этого президента "сметут" тысячи вооруженных националистов, уже "почувствовавших запах крови".

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