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Соратник Зеленского попросил банды бандеровцев не пытать русских: Запад не поймет

05 марта 2022, 23:15  •  275 • Политика
Идеолог неонацистского режима Зеленского Алексей Арестович приказал боевикам-бандеровцам прекратить пытки русских.
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович приказал участникам неонацистких украинских батальонов немедленно прекратить издевательства и пытки тех участников спецоперации России, которые оказались в руках банд.
Арестович, который несмотря на пост советника, является одним из идеологов неонацистского режима Зеленского, записал специальное видеообращение к участникам бандеровских банд.
Отметим, в интернете уже появились ужасающие ролики, в которых попавших в лапы к украинским неонацистам военных жестоко избивают, унижают их человеческое достоинство изощренными способами, обещают пытать и убить. Также украинские неонацисты начинают связываться с родными военных армий ДНР, ЛНР и участников спецоперации и начинают терроризировать родных, требуя выкуп и угрожая расправиться с пленными.
Арестович записал видео прямо из офиса Зеленского, и обращается к членам неонацистких банд, особенно с Западной Украины, причем на русском языке, который они хорошо понимают.
Категорически запрещается варварское обращение с пленными, издевательства, залихватские допросы, все это "мы будем головы резать и яйца", ножи, приставленные к горлу, подзатыльники, жесткие допросы
- приказал идеолог режима Зеленского.
Также соратник бандеровской хунты Зеленского подчеркнул, что страны Запада уже крайне резко и негативно выразили хунте в Киеве свое отношение к таким фактам. Чиновник пояснил, что все случаи варварского обращения с пленными нарушают Женевскую конвенцию и являются проявлениями фашизма. Также Арестович предупредил, что страны Запада могут отказаться от продолжения поставок оружия неонацистам Киева.
Арестович подчеркнул, что режиму в Киеве больше не нужны ролики с криками "мы щас яйца отрежем и расстреляем". Он напомнил членам бандеровский банд, что по Женевской конвенции у попавшего в плен можно спросить только ФИО и номер части.
На Украине в 2014 году произошел вооруженный госпереворот, началась гражданская война, унесшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты и бандиты.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.
США и ЕС ввели против России беспрецендентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.

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