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Соратник Зеленского подтвердил обсуждение вопроса о военном положении: "Будем бороться"

26 ноября 2021, 12:15  •  195 • Политика
Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат партии "Слуга народа" Олег Семинский подтвердил обсуждение вопроса о введении военного положения в стране. По его словам, в случае начала войны с Россией украинская сторона должна бороться.
"Да, такие разговоры есть, это обсуждается", - сказал он о военном положении.
По его словам, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко неоднократно говорил о введении военного положения "исключительно при полномасштабном вторжении" России. Он призвал украинцев не паниковать, но быть готовыми, что такой режим может быть введён в стране.
"Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца", - сказал он.
Депутат дважды подчеркнул, что военное положение будет введено "исключительно в случае полномасштабного вторжения".
Ранее одиозный украинский политик, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал дату введения военного положения. По его словам, решение о введении в стране военного положения уже подготовлено и будет принято 1 декабря текущего года в ходе очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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