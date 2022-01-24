Соратник Зеленского отказался от Восточной Украины

Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко внезапно отказался от всей Восточной Украины, поздравляя соотечественников с Днём соборности.

Речь идёт о самом поздравлении, которое депутат выложил на своей странице в Facebook. Там политик отметил, что Украина "единое, сильное и независимое государство" "от Киева до Закарпатья". Дело в том, что Киев находится в центре страны, а Закарпатская область - на западе Украины, таким образом, в поздравлении депутат "потерял" сразу 13 областей или восточную часть Украины.

После того как политик понял ошибку, поздравление было удалено и выложено новое. Депутат снова указал, что его страна "единая, сильная и независимая", добавив "продолжаем сшивать Украину вместе".