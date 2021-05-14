Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / Политика

Соратник Трампа призвал "дать отпор" России на Кавказе

14 мая 2021, 21:55  •  67 • Политика
Фото: Alex Edelman/ The Photo Access/ www.globallookpress.com
Американский политик предложил Байдену разобраться с "серыми зонами" между РФ и натовскими государствами вокруг наших границ
Бывший советник президента США по нацбезопасности в годы правления Дональда Трампа Джон Болтон призвал новую администрацию Белого дома "дать отпор" России во всех бывших советских республиках, в которых тлеют территориальные конфликты и где еще остается влияние Москвы, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Об этом американец написал большую статью в National Review.
Политик сокрушается, после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора расширение НАТО вокруг границ РФ не достигло своего окончательного завершения. По его словам, шесть стран Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми рубежами Североатлантического блока.
Болтон призвал действующего главу Америки Джо Байдена, который все еще "не имеет политического курса в отношении" Москвы, убрать это пространство, присоединив его к Западу. Среди всех стран "серой зоны" он особо выделил Украину и Грузию, как наиболее важных со стратегической точки зрения для Штатов.
"В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии", – воззвал Болтон.
И тогда мир вернется к ситуации, существовавшей до апреля 2008 года, когда Киев и Тбилиси были более близки к членству в НАТО, чем сегодня, полагает политик.
Кроме того он счел необходимым разобраться с влиянием РФ в Молдавии и вокруг конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. "Разбор" последнего придется отложить до выборов 2023 года в Турции, подчеркнул Болтон. Там "многое станет возможным", если нынешний президент Реджеп Эрдоган потеряет свое кресло, надеется американец.
"Беларусь – самый сложный вызов из всех. Ее членство в альянсе немыслимо на продолжительную перспективу. Однако, как бы это ни было сложно, США не могут безоговорочно отдать Беларусь Москве", – цитирует "ИноСМИ" Болтона.
Он считает, что вовлечь в сферу влияния Запада Белоруссию должны восточноевропейские страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 16:25
Скандал вокруг Врбетице получил неожиданный поворот. Под подозрением сама Чехия
14 мая 2021, 00:50
Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать
14 мая 2021, 00:50
А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.