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Соратник Порошенко предложил сбросить ядерные бомбы на Москву и Будапешт

10 июня 2020, 18:00  •  112 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинского депутата напугал план по созданию нового админрегиона в Закарпатье с большинством венгерского населения и мифические прожекты РФ по захвату юга Незалежной
Киев должен взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "защититься от нападения Венгрии и России". С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Тарас Билан.
Причина воззвания к лидеру нации – планы по созданию на Закарпатье нового административного деления, который образует большой район с венгерским нацменьшинством с центром в Берегово.
"Сегодня – Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России – так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", – написал пан Билан в обращении, которое опубликовал в своем "Фейсбук".
Чтобы экс-комик долго не думал, как остановить "вторжение" иноземцев, нардеп поэтапно расписал главе государства, что ему необходимо предпринять.
"Поручить "Энергоатому" совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых "грязных" бомб, как средства сдерживания внешнего агрессора", – советует лидеру нации пан Билан.
Далее установить боеголовки с ядерной начинкой на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун", ввести координаты на территориях Венгрии и России. Потом создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из тех добровольцев и волонтеров, которые воевали в Донбассе в первой волне мобилизации.
Именно они должны установить и привести в боевую готовность новые "грязные бомбы" возле военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве, поясняет украинский парламентарий.
Пан Билан подтвердил "Стране", что это именно он написал обращение к Зеленскому. По его словам, новый район планируют сформировать не по территориальному признаку, как это принято в Незалежной, а именно по этническому, что в будущем приведет к межнациональному конфликту, который якобы будет финансировать Москва. Итогом может стать введение войск Венгрии для защиты венгров и отделение Закарпатья от Украины.
По мнению депутата, Европа уже стоит на коленях перед Россией и ничего, кроме "импотентных" деклараций об обеспокоенности, от нее ждать Незалежной не стоит.

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