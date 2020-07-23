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Соратник Порошенко обвинил Кремль в организации беспорядков на Украине
23 июля 2020, 17:05 • 14 • Политика
Владимир Арьев считает, что Москва давит на Зеленского и заставляет плесать под свою дудку
В терактах и захватах заложников особенно внимательные политики Незалежной наконец-то заметили руку Кремля. Депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что Москва таким образом давит на офис Зеленского и заставляет выполнять свои требования.
Мыслями по поводу беспорядков в Незалежной соратник экс-президента страны поделился на своей странице в "Фейсбук". Арьев уверен, что все действия, предпринимаемые якобы Москвой, способствуют дестабилизации Украины.
"Банковую давят РФ и ее украинские шестерки, чтобы та пошла на условия Кремля, где хорошо знают слабость и трусость Зеленского, его болевые точки и всю информацию", – заверил политик в социальной сети.
Он добавил, что настоящим патриотам Незалежной следует понимать: накал страстей будет усиливаться, если народ постарается "защитить" Зеленского и не заставит его сдать пост президента.
Ранее в Незалежной назвали достойного приемника действующего главы страны. Им, по мнению политолога, станет спикер Рады Дмитрий Разумков.
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