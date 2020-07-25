|
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 00:05 • 79 • Политика
Давид Жвания, которого называют соратником Петра Порошенко, хочет сдаться следствию. В коротком видео он рассказал правду о Майдане.
В Telegram-канале "Крокодил" опубликовано видео с политиком Давидом Жванией, соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как отмечает автор канала, Жвания во время Майдана шёл рука об руку с Порошенко, Турчиновым и Кличко, а теперь решил рассказать правду о захвате власти вышеперечисленными людьми.
В видео Жвания обращается к следствию, заявляя, что готов дать все показания и сотрудничать с правоохранителями.
"Ирина Венедиктова, ау, тут человек с повинной пришёл. Что-то делать будете? Где реакция правоохранительных органов?" - задался вопросом автор канала.
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2020, 00:00
|
21 июля 2020, 03:00
|
23 июля 2020, 08:05
|
20 июля 2020, 01:00
|
21 июля 2020, 06:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
20 июля 2020, 04:00