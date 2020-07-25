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Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане

25 июля 2020, 00:05  •  79 • Политика
Давид Жвания, которого называют соратником Петра Порошенко, хочет сдаться следствию. В коротком видео он рассказал правду о Майдане.
В Telegram-канале "Крокодил" опубликовано видео с политиком Давидом Жванией, соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как отмечает автор канала, Жвания во время Майдана шёл рука об руку с Порошенко, Турчиновым и Кличко, а теперь решил рассказать правду о захвате власти вышеперечисленными людьми.
В видео Жвания обращается к следствию, заявляя, что готов дать все показания и сотрудничать с правоохранителями.
"Ирина Венедиктова, ау, тут человек с повинной пришёл. Что-то делать будете? Где реакция правоохранительных органов?" - задался вопросом автор канала.

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