Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане

В Telegram-канале "Крокодил" опубликовано видео с политиком Давидом Жванией, соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает автор канала, Жвания во время Майдана шёл рука об руку с Порошенко, Турчиновым и Кличко, а теперь решил рассказать правду о захвате власти вышеперечисленными людьми.

В видео Жвания обращается к следствию, заявляя, что готов дать все показания и сотрудничать с правоохранителями.

"Ирина Венедиктова, ау, тут человек с повинной пришёл. Что-то делать будете? Где реакция правоохранительных органов?" - задался вопросом автор канала.