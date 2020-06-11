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Соратник Навального вновь соврал о "ковидных" смертях в Москве. Не поверили даже свои
11 июня 2020, 17:00 • 122 • Политика
Соратник Алексея Навального Леонид Волков вновь соврал о "ковидных" смертях в Москве. Однако на этот раз не поверили даже свои. Так, экономист Максим Миронов поспешил вмешаться в странные манипуляции коллеги с цифрами.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков вновь попытался сделать информационный вброс об уровне смертности от COVID-19 в Москве. На это обратила внимание журналистка Юлия Витязева.
Проделав странные манипуляции с цифрами, он пришёл к выводу, что показатели летальности от коронавируса в российской столице, якобы, значительно выше, нежели даже, например, в Италии.
Его поспешил поправить другой сторонник Навального, экономист Максим Миронов.
Витязева заметила в Telegram, что Волков уже заврался настолько, что даже его соратники пытаются аккуратно намекнуть ему, чтобы он прекращал с этим.
Ранее Леонид Волков уже пытался продвинуть фейк о высокой смертности от COVID-19 в России. Так, во время одного из майских эфиров он заявил, что в РФ число заболевших, якобы, составляет порядка 2-3 млн человек, а умерших - около 40 тыс.
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