Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

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В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Федеральная служба безопасности обнародовала видео встречи исполнительного директора ФБК (НКО, выполняющая функции иноагента) Владимира Ашуркова с экс-вторым секретарем по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ Джеймсом Фордом. Последнего российские спецслужбы называют агентом британской разведки MI6.

Отмечается, что запись сделана в 2012 году. Во время беседы с англичанином Ашурков, который ныне находится на территории Соединенного Королевства, говорит о необходимости дополнительного финансирования организации.

"Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь $10-20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги", – цитирует диалог RT.

Господин Ашурков подчеркнул, что старается донести данный посыл лидеров российского бизнес-сообщества.

"Ну, вы понимаете. "Проспонсируйте наш приход к власти, и мы отплатим вам миллиардами"", – заявил соратник блогера Алексея Навального.

Кроме того выложена еще одна часть записи, на которой господин Ашурков обещает выпустить расследование о крупном российском банке, что будет очень выгодно Лондону. Оппозиционер предлагает британцам схему, как помочь финансовым организациям Королевства избавиться от конкурентов из РФ. Нужно всего лишь просто объявить, например, что ВТБ причастен в коррупции, "система управления рисками не работает", а значит банк "представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности".

"И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS, Barclay’s, сложнее конкурировать…" – вещает господин Ашурков.





Ранее стало известно, что ФБК обратился к властям США ввести персональные санкции в от ношении ряда граждан РФ. Таким образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данная организация раскрыла свой истинный статус иноагента, передает Общественная служба новостей.

Сегодня же этот призыв прокомментировал глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, сам он не стал бы вводить конкретные санкции, но в Вашингтоне о них размышляют.

