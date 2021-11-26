Соратник Эрдогана включил Россию в "тюркский мир"

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Анкара пытается зазвать Москву и Пекин в организацию, созданную в 2009 году

Российская Федерация и КНР являются "естественными членами" Организации тюркских государств (Тюркский совет). С таким заявлением выступил зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, пишет издание Aydinlik.

Соратник президента Республики Реджепа Тайипа Эрдогана объявил, что в ближайшие годы количество участников ОТГ увеличится.

"Россия и Китай являются естественными членами этого сообщества. Мы осознаем, какой большой долг и ответственность ложатся на нас в этой обширной географии", – сказал Йылдырым.

По его словам, в организацию также должны войти и балканские государства.

Он напомнил, что Тюркский совет был образован в 2009 году. В настоящий момент в него входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, наблюдателями являются Венгрия и Туркменистан.

Кроме того политик не оставил без внимания вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха в ходе прошлогодней 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией. Йылдырым заметил, что "необходимо отдать должное решительному и справедливому поведению господина Путина", который продемонстрировал "очень важный подход, который можно ожидать от государственного деятеля, выступающего за мир и благополучие региона".

Оппозиционное властям турецкое издание YeniÇağ отреагировало на заявление соратника Эрдогана следующей репликой: "Смотрите, с кем Йылдырым собирается построить Туран!" – передает телеграм-канал "Повестка дня Турции".

Напомним, 17 ноября в интернете появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели с картой "тюркского мира", которую последний презентовал главе государства. В новую Османскую империю были включены около 20 российских регионов.

Позже профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал поспешил успокоить граждан РФ, указав, что включение в эту карту значительной части территории нашего государства не означает антироссийских устремлений Анкары.