Соратник Ельцина сдал сотни его "кукловодов" из ЦРУ: "Определяли всё"

Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина. "Какие там десятки — сотни были. Они определяли все", - подчеркнул он, говоря об американских кукловодах.

В окружении президента России Бориса Ельцина было множество агентов ЦРУ, которые решали всё за него. Правду об американских кукловодах рассказал бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник экс-главы России Руслан Хасбулатов.

Он полностью подтвердил слова бывшего вице-президента России Александра Руцкого, который заявил о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также он подтвердил, что американцы полностью контролировали все кадровые вопросы в руководстве России.

Какие там десятки — сотни были. Они определяли все. Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, и с ними разговаривает американец по поводу замов,

- сказал Руслан Хасбулатов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что после победы Ельцина на выборах президента всех силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков буквально отправляли в США. Там их "осматривали" и давали "заключение" об их соответствии должности.