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Соратник Ельцина сдал сотни его "кукловодов" из ЦРУ: "Определяли всё"

11 июня 2021, 17:15  •  223 • Политика
Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина. "Какие там десятки — сотни были. Они определяли все", - подчеркнул он, говоря об американских кукловодах.
В окружении президента России Бориса Ельцина было множество агентов ЦРУ, которые решали всё за него. Правду об американских кукловодах рассказал бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник экс-главы России Руслан Хасбулатов.
Он полностью подтвердил слова бывшего вице-президента России Александра Руцкого, который заявил о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также он подтвердил, что американцы полностью контролировали все кадровые вопросы в руководстве России.
Какие там десятки — сотни были. Они определяли все. Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, и с ними разговаривает американец по поводу замов,
- сказал Руслан Хасбулатов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он добавил, что после победы Ельцина на выборах президента всех силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков буквально отправляли в США. Там их "осматривали" и давали "заключение" об их соответствии должности.

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