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Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

09 декабря 2019, 00:09  •  67 • Украина
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
 
РИА Новости
 

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», — заявил Филатов, отвечая на комментарий о том, что «осенью 1991 года в Верховный совет России постоянно приезжали делегации из Донецка, Луганска и Крыма, просившие не оставлять их в составе Украины».

По его словам, в то время на Украине «очень сильно развивался национализм».

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом. Так, по его словам, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв «с барского плеча» подарил Крым».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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