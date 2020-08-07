|
Соратник Ельцина обнаружил у Лукашенко "заскок" из-за слов о Путине
07 августа 2020, 20:35 • 23 • Политика
В Москве ответили бацьке на его заявления о сожалениях бывшего лидера РФ
Первый президент России Борис Ельцин никогда не сожалел о том, что выбрал в преемники нынешнего лидера нации Владимира Путина. Так прокомментировал экс-управляющий делами президента и бывший госсекретарь Союзного государства Павел Бородин рассказ главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Напомним, накануне вышло большое интервью бацьки, которое он дал скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В частности, в нем он заявил, что Ельцин якобы сожалел о своем выборе в преемники Путина. По его словам, Борис Николаевич где-то бегал в коридорах и возмущался тем, что Владимир Владимирович убрал военные базы с Кубы и Вьетнама. Также Ельцин рассчитывал, что Путин будет к нему ходить за советами, а тот этого не делал.
"Свидетелем я такого не был [разговора Ельцина и Лукашенко о преемнике]. Не было никаких посылов, даже не слышал намеков на это [что Ельцин сожалел]", – цитирует РБК Бородина.
Такую же оценку заявлению бацьки дал и бывший руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
По его словам, "Лукашенко немножко перехватывает" и "его временами заносит". При этом он вспомнил, что Борису Николаевичу не понравилась быстрая замена гимна страны. Конечно, Ельцина, заметил экс-чиновник, какие-то вещи в руководстве Путина смущали, но не более того.
"Нельзя говорить, что он был недоволен. Он, наоборот, временами оценивал действия его очень высоко и сожалел, что он сам до этого не доходил", – сказал Шевченко.
Он назвал Лукашенко хорошим человеком, у которого "бывают заскоки".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2020, 19:25
|
04 августа 2020, 11:00
|
03 августа 2020, 23:05
|
06 августа 2020, 06:05
|
05 августа 2020, 03:30
|
03 августа 2020, 12:05
|
04 августа 2020, 02:45